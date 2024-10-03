慘了!！Dcard「電車吃漢」國家保護區香山濕地挖蛤蜊 竹市府要約談開罰

Dcard擁有129萬訂閱的YouTube頻道最新推出「電車吃漢」單元，不過主持人大書、Andrew來到新竹香山時，竟未經許可進入國家級保護區香山濕地採集蛤蜊。新竹市政府將依濕地保育法約談當事人，最高可裁罰30萬元，若造成動物死亡最高可罰50萬，將視情況依法裁處。

Dcard旗下YouTube頻道推出全新企畫「電車吃漢」，主持人矇眼隨機選取台鐵車站，並在當地狂吃美食、旅遊一整天，也因節目精采有趣，不但締造高流量，也受到無數網友喜愛。

不過最近一集節目，卻意外違反濕地保育法，在國家級重要濕地進行漁業行為。主持人大書、Andrew抽到新竹香山車站，一行人踏進香山濕地遇見婦人在挖蛤蜊，大書便上前去向婦人借用耙子跟著挖，接著還與Andrew進行PK比賽，節目上傳後，遭網友質疑違法，未經許可進入濕地、採集蛤蜊。

「我們未能遵守相關規定，並理解這可能對生態造成影響」，Dcard也火速發表聲明道歉，表示在拍攝影片時，不慎進入新竹香山濕地保護區挖蛤蜊，對此團隊深感抱歉。同時也提醒大家，香山濕地保護區是國家級保護區，必須要是有登記的漁民才能在此進行漁業活動。未來團隊會更加謹慎，確保不再重蹈覆轍，謝謝大家的理解與支持。

新竹市政府產發處也表示，市府接獲通報後第一時間已掌握相關影片，將依法約談當事人說明釐清。另依濕地保育法第25條第5款規定，禁止騷擾、毒害、獵捕、虐待、宰殺野生動物；第6款亦規定禁止從事未經目的事業主管機關許可之砍伐、採集、放生、引入、捕撈、獵捕、撿拾生物資源。