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颱風天清潔隊停止收運 苗縣苑裡社苓口出現家戶垃圾堆

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天上午苑裡鎮社苓口被發現堆放許多家戶垃圾，民眾擔心午後颱風風勢增強會將垃圾吹飛，影響居住環境，同時也感嘆居民公德心有待加強。圖／民眾提供
今天上午苑裡鎮社苓口被發現堆放許多家戶垃圾，民眾擔心午後颱風風勢增強會將垃圾吹飛，影響居住環境，同時也感嘆居民公德心有待加強。圖／民眾提供

依據中央氣象署中度颱風山陀兒陸上颱風警報資料，基於民眾安全考量，苗栗縣今天停止上班、停止上課，各鄉鎮公所考量收運人員及民眾安危，也公告停收垃圾；上午9點多，苑裡鎮社苓口被發現堆放許多家戶垃圾，民眾擔心午後颱風風勢增強會將垃圾吹飛，影響居住環境，同時也感嘆居民公德心有待加強。

當地民眾說，位在苗121線與苗45線交叉的社苓口，只要清潔隊休假日，地上就會看到一堆垃圾，真心不喜歡垃圾車在這裡設定點，居住環境髒亂，蒼蠅亂飛；尤其颱風天還把垃圾拿出來亂丟，真的很沒公德心。

公所清潔隊長張雅淳表示，目前已派員前往了解，若情況屬實會先將垃圾清除，等上班後再調閱路口監視器清查，依廢棄物清理法究責。她說，目前仍維持破袋收運家戶垃圾，該處之前有發生過類似狀況，也曾有開罰紀錄，呼籲民眾要有公德心，配合清潔隊收運垃圾，共同維護環境清潔與衛生。

另外，公所也強調，目前各防災任務編組持續待命中，研判颱風風雨中午過後將愈發明顯，請鎮民朋友留意自身安全，如欲通報災情，請透過官方管道進行通報：1999縣民專線、苑裡鎮公所救災專線037-869299及里鄰長系統通報。

廢棄物 颱風

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