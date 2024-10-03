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颱風假苗栗街頭出現垃圾山 公所將依法開罰最重6000元
山陀兒颱風來襲，苗栗縣今天放颱風假，鄉鎮市公所停止定點或家戶收運垃圾，竹南鎮、頭份市街頭都出現垃圾山，苗栗市也散見垃圾包亂象，公所強調將依廢棄物清理法開罰，最高罰鍰6000元。
苗栗縣昨天、今天放颱風假，竹南鎮、頭份市昨天正常收運垃圾，今天暫停收運垃圾，但許多民眾還是將垃圾丟往垃圾定點收集處，竹南鎮公所指出，尤其是立達停車場、中港停車場定點，更是堆積如山。
苗栗市每周三停收垃圾，今天雖是颱風假，市公所仍維持定點收集垃圾，停止家戶清運，但中正路等街頭一早還是散見垃圾包堆置，竹南鎮、苗栗市公所都強調，公所將調閱監視器或是破袋稽查，針對不守法之民眾予以開罰。依廢棄物清理法違規排出或棄置垃圾包，可處1200元至6000元罰鍰。
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