颱風假苗栗街頭出現垃圾山 公所將依法開罰最重6000元

山陀兒颱風來襲，苗栗縣今天放颱風假，鄉鎮市公所停止定點或家戶收運垃圾，竹南鎮、頭份市街頭都出現垃圾山，苗栗市也散見垃圾包亂象，公所強調將依廢棄物清理法開罰，最高罰鍰6000元。

苗栗縣昨天、今天放颱風假，竹南鎮、頭份市昨天正常收運垃圾，今天暫停收運垃圾，但許多民眾還是將垃圾丟往垃圾定點收集處，竹南鎮公所指出，尤其是立達停車場、中港停車場定點，更是堆積如山。