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盼開放騎樓停機車 竹市辦座談

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導
新竹市機車停車需求大，有民眾陳情，希望在不影響通行下開放騎樓停車。記者黃羿馨／攝影
新竹市機車停車需求大，有民眾陳情，希望在不影響通行下開放騎樓停車。記者黃羿馨／攝影

新竹市機車停車需求大，有民眾盼在不影響通行下開放騎樓停車。市府近期將舉辦多場座談會，有議員建議設置「汽機車共享停車格」，也有議員建議市府參考以前政策，彈性開放騎樓停放機車，兼顧行人與駕駛權益。

竹市戶籍人口雖僅45萬，但新竹科學園區磁吸效應下，大量人口就業定居，經常流動人口達60萬，機車停車需求大，尤其在火車站、商業區停車格更是一位難求，GoShare今年4月投入300輛共享機車後，7月iRent又投入200輛，更造成機車位嚴重不足。

新竹市交通處表示，近期接獲市民反映市區部分道路寬度不足，希望能開放騎樓停車，市府已蒐集各縣市作法，考量各方意見不同，例如所有權人希望開放騎樓卻不開放給他人停放、同路段部分住戶同意部分不同意、機車與行人衝突等。

交通處表示，市府將舉辦多場說明會，今、明兩天分別與民代、里長意見交流，蒐集各方意見。交通處也提醒，市府正積極研擬騎樓開放停車申請事宜，未申請開放前，民眾避免停車受罰。

市議員林彥甫提議開放、設置「汽機車共享停車格」，以時段區分，彈性釋放停車空間，解決機車格不足問題。

民進黨市議員楊玲宜指出，市府一直強調依道路交通管理處罰條例為執法標準，若依法，不管攤販或機車，全市騎樓都要淨空，但以新竹市條件，真的做得到嗎？

楊玲宜表示，林智堅市長任內實施折衷方案，就是騎樓停放機車須保留1.5公尺空間，以彈性開放方式維護行人路權，新竹市是歷史古城，尤其舊城區停車位長年不足，若一味要求騎樓淨空，警察開罰單也會引起住戶反彈，市府應在確保行人與身障者基本權益下彈性調整相關規畫，找到政策最大公約數。

新竹 行人 議員

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