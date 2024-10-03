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樂天桃園棒球場旁人行道違停 民眾投訴
有民眾向本報投訴，日前桃園市中壢區樂天桃園棒球場及桃園會展中心的公有人行道停滿車輛，且每次大型賽事周圍都是違停。中壢警分局表示，9月29日球場湧入逾1.4萬人，當天舉發246張違規停車罰單，呼籲民眾勿隨意停車。
桃園市體育局說，賽季期間體育局申請借用鄰近市有土地文智停車場，供民眾免費臨時停車。
「一流的公共建設，卻是三流的交通環境，真的很遺憾。」民眾投訴，每次大型賽事，樂天棒球場和桃園會展中心周圍公有人行道都是違停，不但危害行人安全，也易造成地磚損壞，希望警方能展現公權力強制拖吊，球場也應派人引導民眾去停車場。
中壢警分局回應，9月29日為中信兄弟與樂天桃猿下半季封王戰，有1萬4129人入場觀戰，警分局除加強周邊交通疏導，該時段還舉發246張違規停車罰單，處600元以上1200元以下罰鍰。
體育局說，相關停車資訊，樂天球團會在官網固定公告，FB粉絲專頁也會不定期宣導，棒球場園區有3處收費停車場，周圍也有多處收費停車場，如A19、文康停車場等，賽季期間體育局也會申請借用鄰近市有土地文智停車場，供民眾免費臨停。另鼓勵民眾搭乘高鐵、台鐵、機場捷運，樂天公司於中壢火車站也有接駁車，可抵達球場。
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