趁颱風偷排？ 桃煉廠浮油汙染後街溪

颱風山陀兒襲台，桃園市蘆竹區後街溪昨天飄散濃厚油臭味，油汙還黏著在溪流石頭上，引發民怨，環保局循線查出元凶為桃園煉油廠，將依法開罰。新竹縣新埔鎮也被發現野溪遭倒大量裝潢廢棄物，若大雨一來恐阻塞河道，昨天緊急清理、緝兇追查。

蘆竹區圳後路後街溪為南崁溪支線，從前晚開始就有居民聞到油臭味，當地南崁里長邱顯助說，從半夜開始排到昨天早上10點還在排，居民聞到臭味都把窗戶關起來，早上七、八點紛紛打電話給他，他到現場一聞也真的快受不了，有夠臭，懷疑是不肖業者是想趁颱風天沒人注意才出來偷排。

桃園市環保局昨早派員循溪水與油汙沿線追查，發現桃園煉油廠內的雨水溝有明顯浮油，除了要求廠方盡速清理，也將依水汙染防制法開罰3萬至300萬元，並通知限期改善。

「桃園煉油廠真的很不應該。」議員錢龍表示，煉油廠竟趁颱風天時排放廢水實在很可惡；也呼籲環保局在大雨前夕要多留意汙水排放熱點情形，也建議在熱點上多設置移動式或固定式感測器，在廠商排放廢水的當下立刻收到通知，前往稽查或懲處，避免稽查人員疲於奔命到場卻徒勞無功。

無獨有偶，新竹縣新埔鎮北平里大平窩溪上游野溪河段，近日也被居民發現遭人傾倒大量裝潢廢棄物，不僅有廢木板，甚至出現石棉瓦，就怕颱風大雨一來會阻塞河道釀淹水，鎮公所清潔隊昨天一早也加班下到溪底撈垃圾，鎮長陳英樓痛斥不肖份子不顧居民安危，已請警方務必追查到底。

北平里長林有裕說，當地遭傾倒廢棄物不是第一次，但卻是第一次看到敢直接倒在溪流中，近日颱風即將來襲，若大雨一來，恐怕這些廢棄物都會阻塞河道造成淹水，石棉瓦等也唯恐汙染下游。