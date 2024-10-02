桃園蘆竹超臭油汙來源抓到了 煉油廠最重恐罰300萬

桃園市蘆竹區後街溪一帶今晨散發濃厚臭味，更有油汙黏在溪流石頭上，引發當地民怨。環保局循線追查，發現桃園煉油廠內的雨水溝有明顯浮油，市府除要求廠方盡速清理，也將依水汙染防制法開罰3萬至300萬元。對此，桃園煉油廠晚間截稿前沒有回應。

蘆竹區圳佳路與龜山區南上路一帶今晨傳出濃厚汽油味，不少居民抱怨擾人清夢，當地南崁里長邱顯助上午到場，更直言實在臭得受不了。環保局上午9時50分接獲陳情，隨即派員至現場稽查。稽查人員沿水路往上游巡查，發現油汙來源竟是中油桃園煉油廠的雨水放流口。

環保局表示，稽查人員和廠方人員在廠內巡視時，發現廠內雨水溝有明顯浮油，判斷油汙是經由雨水放流口排放至廠外地面水體，再汙染水汙染管制區。

環保局表示，已通知廠方，限期於4日前將受汙染區域清理完畢，業者也已派員至放流口前方鋪設攔油索、吸油棉及油灌車現場抽油，防止汙染持續擴散；後續市府將依水汙染防治法，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

「桃園煉油廠真的很不應該。」議員錢龍表示，煉油廠一直以來對當地民眾造成困擾，擔心會造成空汙及水汙染，如今還在颱風天時排放廢水實在很可惡；颱風來襲前夕，呼籲環保局要多留意汙水排放熱點情形，也建議在熱點上多設置移動式或固定式感測器，在廠商排放廢水的當下立刻收到通知，前往稽查或懲處，避免稽查人員疲於奔命到現場卻徒勞無功。