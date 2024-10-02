桃園復興防颱應變 物資先進雪霧鬧、光華部落供200人急需
山陀兒颱風滯留來襲，桃園市復興山區今天沒有明顯很大風雨，復興區公所召開災害應變會議，提前做好防颱準備，區長蘇佐璽今天下午表示，目前颱風風雨未達黃色警戒，但擔心入夜風雨增大，上月新修雪霧鬧道路及光華產業道路可能封路，區公所與國軍提前運送生活物資進雪霧鬧部落、光華部落1至3鄰供居民約200人需求。
山陀兒颱風預定明天登陸台灣，復興區土石流潛勢溪流及 大規模崩塌潛勢區，受到復興居民關切，蘇佐璽在防颱應變會議後表示，根據氣象署預估颱風雨量不大，大規模崩塌及土石流勢區未達黃色警戒，部落居民暫時不進行預防性撤離。
其中雪霧鬧部落留下部落居民約150人，光華部落1至3鄰居民約50人，因不在大規模崩塌潛勢區，但是擔心颱風入夜明晨風雨增大，上月雪霧鬧聯外道路坍方後新修舊路、進光華部落1至3鄰道路可能封路，區公所今天下午提前將生活物資送至2處部落居民生活需求，做好防颱準備。
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