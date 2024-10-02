桃園護國宮周六起夜巡遶境 路線曝光警派員交通管制
桃園市護國宮本周六將展開5天「太子忠孝文化季夜巡遶境」活動，遶境隊伍在桃園區進行的時間分別為周六下午4至12點、周日下午4至7點及下周三晚上9至11點，由於桃園區遶境路段皆為市區主要道路，警方將派員交通疏導管制，並協調義交中隊派遣義交協勤，呼籲用路人遵從指揮管制或提前改道行駛。
本次護國宮遶境隊伍車隊包括前導、殿後、鑼鼓車、神將、神轎車及藝閣車等12輛，參加人數含工作人員在內至少300至400人，皆以步行行進，參加的遶境陣頭均為護國宮自組，將組成神轎、神將、北管、號角、牌陣、香案、舞龍獅陣、鑼鼓陣及神尊等，在桃園區遶境行經路線會經過景福宮及廈門街一處祭壇，進行拜廟儀式後駐駕於復興路桃園慈護宮。
桃園警分局表示，周日下午4點遶境隊伍從桃園慈護宮出發，將沿復興路接中山路至八德區，下周三約晚間9點自八德區福國北街、中路街、國豐街接國際路一段進入桃園區，返回桃園護國宮駐駕，遶境路線全程11.5公里。
桃園區的遶境路線如下：
（一）5日下午4點護國宮集合出發右轉國際路一段401巷、國際路一段、宏昌六街，中平路至中山路右轉、正光路左轉、廈門街右轉、民安路左轉、永安路右轉接續民族路直行、中山路左轉，晚上7至8點行經中正路景福宮拜廟（抵達景福宮時週邊路口將實施彈性）、右轉中正路、右轉成功路一段、民權路左轉、中華路右轉至三民路左轉，晚上10點前抵達三民路與復興路口的桃園慈護宮駐駕。
（二）6日下午4點由慈護宮出發，左轉復興路、接中山路直行八德區中華路，預計晚上8時前經過中山路國道2號橋下進入八德區。
（三）9日晚上9點由八德區福國北街與中路街返回桃園區，左轉國豐街、國際路一段401巷抵達護國宮駐駕。
警方指出，為維護遶境活動秩序、防制陣頭有脫序行為及拜廟地點周邊交通疏導管制，已責成交通組、偵查隊、轄區各派出所事前和護國宮、消防局等召開協調會，除針對陣頭成員、背景及活動內容討論約法三章外，護國宮也保證會做好自我要求，並自組交管人員協助，全力配合警方交通疏導管制及安全維護作為。
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