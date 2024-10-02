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進度超前！桃園北區水資中心 日供南亞8千噸再生水
石門水庫今年4月水情吃緊影響農灌，也差點衝擊科技產業產線正常運作。桃園市政府為減少缺水對產業衝擊，選在北區水資源回收中心興建再生水廠，淨化民眾生活汙水成工業用水，原定明年6月起每天各供1.5萬噸給南亞塑膠與觀音工業區使用，結果進度超前，南亞部分廠區已陸續通水，但供水給中油桃園煉油廠的計畫因故遲至昨天上路。
今年4月，石門水庫水情吃緊，農水署在桃園實施供2停4措施，部分灌區位於水源末端，幾乎無水可用，影響一期稻作生長與收穫。竹科各廠為避免缺水影響產線運作，也都提前找好備用水源與水車因應；水務局表示，再生水廠除了有效利用水資源、減輕石門水庫供水壓力，有價供應也能為市庫創造收入。
北區水資源回收中心再生水廠今年7月一期工程報竣，每天約能生產4萬噸再生水，原定8月起日供中油桃煉廠1萬噸，明年6月每天各供南亞塑膠與觀音工業區1.5萬噸，但中油評估用水情況後，發文要求水務局延後供水，所以昨天才正式通水；至於南亞塑膠部分則是因為業者有需求，期程比原先超前將進8個月。
水務局表示，南亞塑膠供水計畫的管線是業者自建再贈與市府，管線已經完成，業者考量製程，提出1.8萬噸的用水需求並申請提前通水，水務局評估供給情況，同意先供錦興廠每天8千噸，上個月1日已經通水。至於觀音工業區部分，管線施作工程目前進度85%，暫時按原計畫明年中旬供水。
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