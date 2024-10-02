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河道被惡意傾倒裝潢廢棄物 居民憂颱風來恐阻塞釀淹水

聯合報／ 記者巫鴻瑋胡蓬生／新竹即時報導
新埔鎮北平里一處野溪遭人惡意傾倒垃圾，就怕大雨來會阻塞河道，清潔隊上午加班前往清撈。圖／北平里長林有裕提供
新埔鎮北平里一處野溪遭人惡意傾倒垃圾，就怕大雨來會阻塞河道，清潔隊上午加班前往清撈。圖／北平里長林有裕提供

新竹縣新埔鎮北平里一處野溪，昨天被居民發現遭人傾倒大量裝潢廢棄物，不僅有廢木板，甚至出現石棉瓦，就怕颱風大雨一來會阻塞河道釀淹水，鎮公所清潔隊一早就前來撈垃圾，鎮長陳英樓痛斥不肖份子不顧居民安危，已請警方協助務必追查到底。

陳英樓表示，新埔鎮多次遭人隨意傾倒廢棄物，不肖份子就是看上當地人煙稀少、地處偏遠，為了省一點點廢棄物清運費，就把大量垃圾通通倒在新埔的山區，為了抓出亂倒的元凶，已請新埔警分局協助透過監視器追查，務必將不肖份子找出，還居民安寧的生活。

遭不明人士傾倒廢棄物的地點，就位於北平里的一處道路旁，當地居民指出，不明人士疑似是利用晚上開著貨車前來傾倒垃圾，因此居民都沒有察覺，等發現時，河道中已經漂著許多包材、塑膠，上游一點的位置更是堆滿木板。

北平里長林有裕表示，當地遭傾倒廢棄物不是第一次，但卻是第一次看到敢直接倒在溪流中，近日颱風即將來襲，若大雨一來，恐怕這些廢棄物都會阻塞河道，而且當中還有石棉瓦、發泡棉包材，若隨雨水流入灌溉水渠，恐怕會汙染下游農田。

新埔鎮公所上午派出7名清潔隊員，在颱風天加班下到溪底清垃圾，至少清出2到3車的廢棄物。鎮公所呼籲民眾不要再隨意棄置廢棄物造成他人困擾，不僅汙染環境，還有可能因垃圾阻塞河道造成淹水，危及居民生命安全。

新埔鎮北平里一處野溪遭人惡意傾倒垃圾，新埔鎮長陳英樓上午也到場關心，痛斥不肖份子行為。圖／北平里長林有裕提供
新埔鎮北平里一處野溪遭人惡意傾倒垃圾，新埔鎮長陳英樓上午也到場關心，痛斥不肖份子行為。圖／北平里長林有裕提供
新埔鎮北平里一處野溪遭人惡意傾倒垃圾，就怕大雨來會阻塞河道，清潔隊上午加班前往清撈。圖／北平里長林有裕提供
新埔鎮北平里一處野溪遭人惡意傾倒垃圾，就怕大雨來會阻塞河道，清潔隊上午加班前往清撈。圖／北平里長林有裕提供

廢棄物 淹水 颱風

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