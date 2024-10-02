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竹市地狹人稠機車一位難求 民眾反映開放騎樓停車

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市機車停車需求大，有民眾陳情希望在不影響通行的情況下開放騎樓停車，交通處表示，市府將舉辦多場騎樓開放停車說明會。記者黃羿馨／攝影
新竹市機車停車需求大，有民眾陳情希望在不影響通行的情況下開放騎樓停車，交通處表示，市府將舉辦多場騎樓開放停車說明會。記者黃羿馨／攝影

新竹市機車停車需求大，有民眾陳情希望在不影響通行的情況下開放騎樓停車。新竹市政府近期將舉辦多場座談會，分別與民意代表、里長意見交流，對此，有議員建議設置「汽機車共享停車格」，也有議員建議市府可參考以前的政策，彈性開放騎樓提放機車，維護行人與駕駛權益。

竹市因竹科磁吸效應吸引大量人口就業定居，戶籍人口雖僅45萬，但經常流動人口達60萬，園區從業人數也突破17萬，機車停車需求大，尤其在火車站、商業區停車格更是一位難求，GoShare今年4月投入300輛共享機車後，7月iRent又投入200輛，更造成機車位嚴重不足。

新竹市交通處表示，近期接獲市民反映市區部分道路寬度不足，希望能開放騎樓停車，市府已蒐集各縣市作法，考量開放機車停放騎樓各方意見不同，例如所有權人希望開放騎樓卻不開放給他人停放、同路段部分住戶同意部分不同意、機車與行人衝突等。

交通處表示，市府將舉辦多場騎樓開放停車說明會，近期座談會時間為10月3日、10月4日，分別與民意代表、里長意見交流，蒐集各方意見做為後續研擬具體作法及訂定注意事項的參考。

交通處也提醒，市府正積極研擬騎樓開放停車申請事宜，在未申請騎樓開放停車前，仍請民眾將車輛停放於路邊合法停車空間，避免受罰影響自身權益。

市議員林彥甫提議開放、設置「汽機車共享停車格」，以時段區分，彈性釋放停車空間，解決機車格不足問題；市府為提高機車格周轉率以及改善長期占用問題，10月1日起市府周邊及護城河旁的中正路、文化街和民權路等熱門路段也開始收費，不過民眾仍認為還是無法滿足機車停車需求，希望開放騎樓停車。

民進黨新竹市議員楊玲宜指出，市政推動執行都有理想與現實面，政府必須從中找出折衷與務實的方法，才是全民福祉，以新竹市的條件而言，市府一直強調相關問題都依道路交通管理處罰條例作為執法標準，若依法規定，全市的騎樓都要淨空，包括攤販與機車，這是理想面，真的做得到嗎？

楊玲宜說，過去林智堅市長任內有實施折衷方案，就是騎樓停放機車須保留1．5公尺空間，以彈性開放的方式維護行人路權與動向，新竹市是座歷史古城，尤其舊城區長年有停車位不足的問題，若一昧要求騎樓淨空，警察開單也會引起住戶反彈，因此，市府應該在確保行人與身障者的基本權益下彈性調整相關規畫，找到政策最大公約數。

新竹市機車停車需求大，有民眾陳情希望在不影響通行的情況下開放騎樓停車。記者黃羿馨／攝影
新竹市機車停車需求大，有民眾陳情希望在不影響通行的情況下開放騎樓停車。記者黃羿馨／攝影

新竹 行人 議員

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