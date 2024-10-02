越南男來台旅遊確診登革熱 台灣導遊主動通報獲頒500禮券
山陀兒颱風逼近，高雄市昨天新增1例登革熱境外移入確診個案，為30多歲越南籍男來台旅遊，9月30日突現頭痛、發燒、肌肉痠痛、畏寒等症狀，台灣導遊帶至醫院急診，抽血確診為第二型登革熱，同團23名越南旅客及1名越南籍領隊暫無症狀；衛生局說，主動通報的導遊獲頒500元禮券獎勵。
衛生局表示，經疫調，越南旅行團9月28日自越南飛抵桃園國際機場入境，在台期間，足跡遍及台北、新北、桃園、台中、南投等觀光旅遊景點，9月30日晚間，抵達高雄用餐後入住飯店，該名個案開始出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、食慾不振、全身無力、畏寒等症狀。
昨天上午由導遊帶個案至醫院急診就醫，經抽血採驗NS1快篩陽性，隨即安排住院觀察，同日實驗室PCR檢驗結果陽性，確診為第二型登革熱；衛生局說，目前同團其他23名越南籍旅客及1名越南籍領隊，均無疑似症狀，正值山陀兒颱風襲台，該旅行團全團滯留旅館內；登革熱境外移入累計案例迄今共24例。
衛生局指出，東南亞登革熱疫情嚴峻，境外移入風險高，截至9月30日全國登革熱境外移入確診217例，高於近4年同期，感染地以東南亞國家為主。
衛生局表示，登革熱決戰境外獎勵措施，一直是高雄市登革熱防治的重要策略，此例確診個案為來台觀光旅遊的團客，入境後出現登革熱疑似症狀後，因台籍導遊及時帶到醫療院所完成就醫、通報、採檢及協助疫調等防疫事項，符合旅行團健康監測獎勵措施，將頒予500元禮券。
衛生局提醒，因應山陀兒颱風帶來的降雨，各地將出現大量積水容器，呼籲市民雨後48小時內落實「巡、倒、清、刷」清除戶內外積水容器，例如輪胎、各式瓶罐、底盤、桶缸盆甕、帆布、廢棄水塔、屋簷排水槽等。
同時也要記得檢查陽台、頂樓、屋後防火巷等處堆置的盆栽底盤及容器是否因雨後積水尚未清除，如有地下室、工地積水未退，盡速抽水或先投放漂白水，避免孳生登革熱病媒蚊。
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