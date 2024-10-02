大矽谷獲核定 桃竹苗動起來

行政院前天核定國家發展委員會提報「桃竹苗大矽谷推動方案」草案，桃竹苗縣市政府都振奮，苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科等人要求團隊動起來，上位計畫核定後，地方後續推動，力拚大矽谷2024年至2027年，4年增6兆元產值。

賴清德總統重要政見大矽谷計畫，行政院會今年2月通過國發會報告，期程2024年至2027年，將桃竹苗打造為更加完整的產業生態圈，4年要增6兆元產值，就業人口增14萬人，地方引頸期盼，行政院前天終於核定，鍾東錦昨天主持縣務會議宣布好消息。

鍾東錦感謝賴總統、行政院長卓榮泰，賴總統兌現政見，他說，竹南，頭份、後龍3塊儲備基地，960公頃都獲核定，目前都進行可行性評估當中，上位計畫核定後，推動後續的國土計畫土地功能分區、都市計畫變更等程序，團隊要動起來，苗栗位置非常重要，串聯新竹、台中科學園區形成科技產業廊帶。

楊文科也肯定中央政策是正確的，縣府團隊非常振奮，相信大矽谷計畫核定，對於新竹縣的台灣知識經濟旗艦園區及科學園區三期計畫（台知園區、科三園區）推動有幫助。

新竹市代理市長邱臣遠表示，頭前溪沿岸地區都市計畫、鄰近「竹科X基地」之「竹科X計畫第二期」科技產業專用區，納入大矽谷計畫，市府已啟動委託規畫。

桃園市府指出，市府配合大矽谷盤點相關計畫，優先向中央爭取加速推動大園智慧科技園區、大溪科技園區、新屋頭洲科技園區、平鎮東龍科技園區、八德興豐科技園區、大園內海產業園區、龍潭科學園區等產業園區，並爭取畫設航空城科學園區。