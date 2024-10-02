竹市彩繪老戰車 軍事迷批像小丑

新竹市眷村大鵬新城前凌雲公園陳列的M41A3戰車，近來被軍事迷發現彩繪上大麥町的彩色斑點，「像個小丑一樣」，破壞戰車形象，不過，也有人認為老戰車新顏色，反而有吸睛的效果，市府城市行銷處則回應後續維護前，將請專業人士或軍方協助指導。

國防部除役的F-5E戰機及M41A3戰車，2014年以「凌雲騰起」為主題，捐贈給新竹市政府放置在凌雲公園，成為國軍文化主題公園，不過近來有軍事迷反映M41A3戰車彩繪大麥町的彩色斑點，整車布滿米色、天藍色、黑色的不規則團狀斑點，「像個小丑一樣」。

軍事迷表示，市府肯花錢修繕展示裝備非常棒，但是功課要做足，也要找對修護師傅，把戰車M41A3弄成這樣不免貽笑大方，真的不及格，破壞戰車形象。

不過，也有人認為雖然跟原來的樣子不一樣，但這樣的設計賦予老戰車新的形象，更活潑有生命力，滿可愛的相當吸睛，讓更多的人注意及喜歡它，因此認識及了解到這輛戰車的歷史，也是一樁好事。

城銷處指出，去年考量該戰車設置近10年，車身多處斑駁，市府委外廠商與軍方同意上漆，感謝民眾建議，市府於進行維護前，將請專業人士或軍方協助指導。