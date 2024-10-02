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桃市活動中心電費增 市府補助

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市各市民活動中心使用頻繁，加上電價調漲，今年電費比去年同期飆漲，甚至成長1倍，讓管理單位吃不消。圖／議員呂林小鳳提供
桃園市各市民活動中心使用頻繁，加上電價調漲，今年電費比去年同期飆漲，甚至成長1倍，讓管理單位吃不消。圖／議員呂林小鳳提供

台電今年4月調整電價，有桃園議員指出，部分市民活動中心電費飆漲，甚至有比去年同期增加1倍，從每月3萬飆到6萬元；部分集會所、關懷據點電費也上漲4至9成，有的單位把電費轉嫁到租金，影響民眾權益。桃園市副市長蘇俊賓說，電費超過預算的單位，將給予補助，並推動節電措施。

民政局昨天至議會工作報告，議員呂林小鳳質詢，八德區第一社宅的興仁市民活動中心，去年8月電費用約3萬元，今年同期卻飆升到近6萬，包括集會所、關懷據點等公共設施，電費異常飆高的現象，漲幅約4至9成，讓場地租金跟著上漲，有集會場所為省電費，乾脆減少開放時段，非市民之福。

議員許家睿指出，市民活動中心增加食享冰箱、課程活動、巡守隊辦公室等功能，都讓電費逐年增加，從八德區公所預算得知，近年市民活動中心電費支出都超出預算，市府應採購節能設備，汰換「吃電怪獸」，應加速設置門禁、電燈、空調的智能控管系統。

蘇俊賓坦言，今年有不少市民活動中心電費超過預算，行政院上周推出公有建築能效改善補助，市府將提計畫爭取；電費超過預算的活動中心，市府會補助支持。

市府秘書處表示，市政大樓今年上半年電費漲12%，7月起加入台電新修正的3段式電價優惠方案，但明年電費預估比今年增加6至7％，會持續安裝節電措施。

民政局表示，今年夏季尖峰電費較往年增加，將請各區公所加強管理，評估安裝節能措施。自治行政科回應，桃園各市民活動中心的用電種類，多屬民生用電，夏月尖峰時間電價調漲，關懷據點用餐人數增加，導致冷氣效率下降。

市府表示，各單位用電需求暴增，已規畫市民活動中心遠端門禁系統，結合智慧化能源系統，管控冷氣及電源系統避免浪費。

桃園 議員 電價

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