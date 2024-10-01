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苗栗三義首見鼬獾狂犬病陽性案例 至今累計5鄉鎮共9例

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣動防所今年9月已成完成轄內民間狗場的輔導訪視、狂犬病疫苗補強，協助犬貓完成晶片登記以及絕育，以落實源頭管理及防疫管理措施。圖／苗栗縣動防所提供
苗栗縣動防所今年9月已成完成轄內民間狗場的輔導訪視、狂犬病疫苗補強，協助犬貓完成晶片登記以及絕育，以落實源頭管理及防疫管理措施。圖／苗栗縣動防所提供

苗栗縣動防所今天接獲農業部防檢署通知，三義鄉首度檢出野生動物鼬獾狂犬病陽性案例，雖無人員遭咬傷情況，但動防所即日起將加強三義地區家戶犬貓狂犬病疫苗補強注射及遊蕩犬移除作業，並呼籲民眾如發現死亡野生動物，應通知動防所，切勿自行處理。

動防所長張俊義指出，今年9月三義、大湖各檢出1例鼬獾狂犬病陽性案例，從去年3月至累計至今，縣內卓蘭、泰安、南庄、大湖、三義共檢出9例，其中三義是首度上榜。

他說，縣內共有9間(苗栗市2間、後龍鎮1間、通霄鎮1間、苑裡鎮1間、卓蘭鎮1間、公館鄉1間、三義鄉2間)列管在案民間狗場(50隻以上)，除了每季定期訪視各狗場的收容狀況外，同時監督場內犬貓是否都有完成絕育，落實寵物晶片登記，以及每年定期施打疫苗。

今年9月已成完成轄內民間狗場的輔導訪視、狂犬病疫苗補強，協助犬貓完成晶片登記以及絕育，以落實源頭管理及防疫管理措施；另外，即日起將加強新增高風險的三義地區，家戶犬貓狂犬病疫苗補強注射及遊蕩犬移除作業。

張俊義也呼籲民眾要遵守「二不一要」原則，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，即可避免狂犬病在人畜間傳播，違者可依動物傳染病防治條例處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

動物 寵物 狂犬病疫苗

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