張善政稱退回總預算是政治操作？市府痛批綠營憑空杜撰

藍白退回明年度中央政府總預算案，民進黨桃園市議員黃瓊慧、王珮毓今在電台節目批評藍白，還稱國民黨籍的桃園市長張善政也說擋預算是「政治操作」。對此，桃園市新聞處長羅楚東駁斥，張善政並無相關發言，昨日議會質詢全程直播，議事錄影也公告於議會官網，隨時可查。

羅楚東表示，張善政沒說過的話，民進黨議員竟還能憑空杜撰，為了上節目而罔顧事實，有失問政品質。他強調，昨日在議會被問到中央總預算案遭退回時，張善政清楚表明「尊重立院程序」，立法院對行政院編列預算的方式有不同意見，希望行政院思考被退回的理由，趕快調整重送立院審議，並無提到「政治操作」的發言。

羅楚東指出，市府尊重議員的監督職權，也會虛心接受對市政的理性指正，但特定議員一再散播不實資訊，烏龍指控市府，令人遺憾。