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張善政稱退回總預算是政治操作？市府痛批綠營憑空杜撰

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市議會民進黨團近日批評藍白聯手擋總預算案，議員更稱桃園市長張善政稱擋預算是「政治操作」。對此，市府發聲明強力駁斥。本報資料照片
桃園市議會民進黨團近日批評藍白聯手擋總預算案，議員更稱桃園市長張善政稱擋預算是「政治操作」。對此，市府發聲明強力駁斥。本報資料照片

藍白退回明年度中央政府總預算案，民進黨桃園市議員黃瓊慧、王珮毓今在電台節目批評藍白，還稱國民黨籍的桃園市長張善政也說擋預算是「政治操作」。對此，桃園市新聞處長羅楚東駁斥，張善政並無相關發言，昨日議會質詢全程直播，議事錄影也公告於議會官網，隨時可查。

羅楚東表示，張善政沒說過的話，民進黨議員竟還能憑空杜撰，為了上節目而罔顧事實，有失問政品質。他強調，昨日在議會被問到中央總預算案遭退回時，張善政清楚表明「尊重立院程序」，立法院對行政院編列預算的方式有不同意見，希望行政院思考被退回的理由，趕快調整重送立院審議，並無提到「政治操作」的發言。

羅楚東指出，市府尊重議員的監督職權，也會虛心接受對市政的理性指正，但特定議員一再散播不實資訊，烏龍指控市府，令人遺憾。

張善政 議員

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