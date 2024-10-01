苗栗市12日很精彩！紙風車劇團來表演 客家粄條節登場
10月12日紙風車劇團將在苗栗市文山國小演出「新月傳奇」，2024貓裏客家粄條節也會在貓裏喵公園登場，苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠等人預告精彩可期，邀民眾觀賞及參與。
苗栗縣藝術種苗播撒計畫第二年，紙風車劇團經典劇目「新月傳奇」戶外巡演列車，10月12日晚上7點在苗栗市文山國小演出。縣府10月1日在第一辦公大樓大廳宣傳，劇中角色北極熊、台灣黑熊、長鬃山羊、猴子進場露一手，炒熱了氣氛。
鍾東錦說，「新月傳奇」演出與動物有關的故事，最能吸引小朋友的興趣，尤其此劇曾締造演出場次最多的紀錄，角色裝扮精緻特殊，希望親子一起觀賞，共度歡樂周末，提升下一代的藝文素養，同時鼓舞台上賣力的演員士氣。
另，苗栗市公所10月12日上午10點半在貓裏喵公園旁舉辦粄條節，市公所當天將發表貓裏五行粄條，12隊參加粄條料理競賽，爭取冠軍3萬元獎金，現場民眾可品嘗，投票選出心中的冠軍，比賽區外更準備板條料理，供免費享用。
粄條節今天記者會，副縣長邱俐俐等出席，余文忠感謝客委會支持，提供100萬元經費協助推動，邱俐俐表示，苗栗市公所結合天然物產，推出五行板條，展現客家文化與食農教育的深厚底蘊，粄條節進一步推廣客家美食，讓更多人認識與喜愛苗栗的獨特飲食文化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言