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苗栗市12日很精彩！紙風車劇團來表演 客家粄條節登場

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所10月12日上午10點半在貓裏喵公園旁舉辦粄條節，副縣長邱俐俐（左一）、苗栗市長余文忠（右二）等人歡迎民眾參與。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所10月12日上午10點半在貓裏喵公園旁舉辦粄條節，副縣長邱俐俐（左一）、苗栗市長余文忠（右二）等人歡迎民眾參與。圖／苗栗市公所提供

10月12日紙風車劇團將在苗栗市文山國小演出「新月傳奇」，2024貓裏客家粄條節也會在貓裏喵公園登場，苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠等人預告精彩可期，邀民眾觀賞及參與。

苗栗縣藝術種苗播撒計畫第二年，紙風車劇團經典劇目「新月傳奇」戶外巡演列車，10月12日晚上7點在苗栗市文山國小演出。縣府10月1日在第一辦公大樓大廳宣傳，劇中角色北極熊、台灣黑熊、長鬃山羊、猴子進場露一手，炒熱了氣氛。

鍾東錦說，「新月傳奇」演出與動物有關的故事，最能吸引小朋友的興趣，尤其此劇曾締造演出場次最多的紀錄，角色裝扮精緻特殊，希望親子一起觀賞，共度歡樂周末，提升下一代的藝文素養，同時鼓舞台上賣力的演員士氣。

另，苗栗市公所10月12日上午10點半在貓裏喵公園旁舉辦粄條節，市公所當天將發表貓裏五行粄條，12隊參加粄條料理競賽，爭取冠軍3萬元獎金，現場民眾可品嘗，投票選出心中的冠軍，比賽區外更準備板條料理，供免費享用。

粄條節今天記者會，副縣長邱俐俐等出席，余文忠感謝客委會支持，提供100萬元經費協助推動，邱俐俐表示，苗栗市公所結合天然物產，推出五行板條，展現客家文化與食農教育的深厚底蘊，粄條節進一步推廣客家美食，讓更多人認識與喜愛苗栗的獨特飲食文化。

紙風車劇團經典劇目「新月傳奇」戶外巡演列車，10月12日晚上7點在苗栗市文山國小演出。圖／苗栗縣政府提供
紙風車劇團經典劇目「新月傳奇」戶外巡演列車，10月12日晚上7點在苗栗市文山國小演出。圖／苗栗縣政府提供

客家文化 粄條 苗栗市

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