疫苗開打「左流右新」 苗縣長者加贈200元禮券

今年秋冬公費流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗今天同步開打，苗栗縣政府針對高齡族群祭出誘因，凡設籍縣內65歲以上長者一次接種雙疫苗，可獲200元超商禮券。

苗栗縣政府衛生局表示，公費流感及COVID-19疫苗今天起分階段開打，第1階段對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、55歲以上原住民、長期照護服務機構之受照顧者及其所屬工作人員、6個月以上至五專三年級之學童、孕婦及6個月內嬰兒之父母、托育人員、具潛在疾病、罕見疾病與重大傷病者、以及禽畜動物防疫相關人員等11類。

衛生局指出，今年苗栗縣採購13萬9000劑4價流感疫苗，同時配合中央推行「左流右新，健康安心」接種活動，鼓勵左手接種流感疫苗、右手接種COVID-19疫苗，一次接種2種疫苗，達到雙重保護。

衛生局長楊文志指出，隨著秋冬呼吸道傳染病高峰來臨，為防範疾病與重症威脅，預防流感與COVID-19最好方式為接種疫苗；為鼓勵高齡族群踴躍接種，完整提升保護力，凡設籍苗栗縣的65歲以上長輩同時「雙疫苗」，即贈送200元商品禮券，因數量有限，發完為止，各鄉鎮市衛生所也隨機加碼提供小禮品作為誘因。

此外，縣府另額外準備2200劑流感疫苗，提供縣內國中、小、高中職的教職人員施打。

縣府衛生局今天在公館鄉福靈宮活動中心設立接種站，由大千醫院醫師、護理人員協助施打，縣長鍾東錦也完成接種，他呼籲鄉親踴躍接種疫苗，保護自己也保護家人。

衛生局說，目前縣內流感疫苗合約醫療院所有86家、COVID-19疫苗69家；除縣內國中小、高中職及五專一至三年級學生採校園集中接種，以及特定造冊對象於指定地區接種外，其餘對象可至各鄉鎮市衛生所、合約院所施打疫苗，但各院所因人力等因素開診時間或有不同，建議事先聯絡再前往施打。