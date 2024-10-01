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桃竹苗大矽谷計畫核定 邱臣遠：國家重大建設更進一步

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
桃竹苗大矽谷推動方案獲得行政院核定，新竹市代理市長邱臣遠表示，代表市府爭取認列國家重大建設計畫更邁進一步。圖／報系資料照
桃竹苗大矽谷推動方案獲得行政院核定，新竹市代理市長邱臣遠表示，代表市府爭取認列國家重大建設計畫更邁進一步。圖／報系資料照

桃竹苗大矽谷推動方案獲得行政院核定，新竹市代理市長邱臣遠表示，行政院昨天正式將位於「頭前溪沿岸地區都市計畫」範圍、鄰近「竹科X基地」之「竹科X計畫第二期」科技產業專用區納入，代表市府爭取認列國家重大建設計畫更邁進一步。

對於桃竹苗大矽谷推動方案獲得行政院核定，邱臣遠表示樂觀其成，並希望中央能夠全力支持地方發展，確保計畫順利推進，並為竹市的未來創造更多機會和價值。他強調，這不僅是地方的願景，也是全體市民的共同期待。

新竹市政府表示，自今年2月22日行政院會通過「桃竹苗大矽谷計畫」後，市長高虹安與代理市長邱臣遠即於3月8日率市府團隊拜會行政院，積極向中央請求協助，高市長亦於3月12日園縣市高峰會中大力主張與支持大矽谷計畫，以人民福祉為目標，攜手實現區域共榮、共好城市願景。

針對先前市府提報「桃竹苗大矽谷計畫」的項目，新竹市都發處補充說明，市府已啟動委託案進行規劃，重新檢討「新竹市國土計畫」指認之371公頃頭前溪沿岸未來發展地區，並擇定其中236公頃優先推動，後續將結合跨頭前溪替代道路、新竹輕軌藍線及果菜批發市場遷建基地等重大建設計畫，盤整科技產業用地及所需住宅、商業、學校、公園綠地、社宅及道路系統等需求進行妥善規畫，期能納入國科會主導之「竹科X二期計畫」具體規畫內容，共創中央與地方雙贏。

新竹市交通處也指出，「大新竹輕軌計畫」先前則獲行政院納入「桃竹苗大矽谷計畫」，紅、藍線整合可行性研究報告所需經費，市府建議比照可行性研究報告經費分攤比例以中央(84%)、地方(16%)補助，盼工程經費也能「專案補助」提高補助額度，懇請交通部協助地方推動重大建設，逐步解決長久以來的交通瓶頸，讓民眾共享經濟發展成果，攜手共創人民福祉。

新竹 矽谷 行政院

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