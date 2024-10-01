影／鄭晴臻《雲墨夢繪:藝術星空之旅》 今起桃機展出
桃園國際機場公司、桃園市政府青年局與義美吉盛公司攜手合作，於桃機第二航廈南擴5樓舉辦鄭晴臻《雲墨夢繪:藝術星空之旅》創作巡迴展，展期至2025年3月2日。今天下午舉行開展記者會時，由鄭晴臻本人說明過去兩年多的創作心歷路程，同時向來賓說明每副作品背後的故事。
義美吉盛總經理詹成吉表示，《雲墨夢繪：藝術星空之旅》鄭晴臻創作巡迴展今起至2025年3月2日在桃園國際機場展出。這次展覽自松山機場巡迴而來，旨在向國內外機場旅客展示台灣藝術家的創作成就，提升桃園國際機場文化氛圍。
詹成吉指出，展覽內容包括鄭晴臻今年於日本國立新美術館展出的真品，系列作品也將於11月在日本松本市美術館展覽，這些水墨作品反映出她對生命的自我反思。展覽的另一大亮點是藝術家鄭晴臻新發明的特殊裱褙法，這一技術不僅增強了作品的易攜性，賦予傳統水墨創新現代感，呈現多元吸引力，為觀眾提供全新的視覺體驗。
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