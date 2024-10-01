影／十度十關擂台主林傑雄 新竹縣長楊文科：客家之光

新竹縣客家傳統文化推展與研究協會理事長林傑雄長期致力推廣客家語言及文化，日前參加客家電視台辦的「鬧熱打擂台」，以深厚的實力勇奪「傳統歌謠十度十關擂台主」，縣長楊文科今天特別在主管會報中公開表揚他是「客家之光」，感謝他對客家語言、文化、音樂的傳承與推廣，讓大眾看見客家。

楊文科表示，他今年6月赴日本交流，也邀林傑雄赴日演出，展現客家山歌之美。楊文科表示，林傑雄是新竹高中退休的國文教師，具有紮實的文學底蘊，演奏、唱山歌十足具有客家韻味，讓人驚豔。

林傑雄現場表演一段「老山歌」及「平板」，餘音繞梁。他說，年輕時曾覺得山歌很通俗、沒什麼好唱的，但退休後開始投入後，發現山歌耐人尋味，例如「山歌子」只有簡單的音符就可構成一首好聽的歌，在世界各地也是絕無僅有的音調，非常值得推廣。

林傑雄說，幼年時因母親愛看客家大戲、三腳採茶戲，他也時常陪伴，劇情很多都是古代通俗演義，他因為喜歡聽故事、看小說，還會解說劇情給媽媽聽，受到母親喜愛唱山歌影響，他也耳濡目染。

林傑雄分享，退休前一、二年他開始拉胡琴，退休後先與家人一起參加北管團，從客家八音開始摸索並投入山歌演唱。10多年前新竹縣客家傳統文化推展與研究協會成立後，協會也到養護中心、宮廟、慶典等地表演，和老人家一起唱唱歌、舞動身體，發現「唱歌本身就是一項很好的運動」。

林傑雄目前擔任尖石鄉、竹東社區大學客家傳統歌謠老師，也投入客家文化交流活動，新竹縣客家傳統文化推展與研究協會還有樂器社團、山歌社團等，到處表演帶給大家快樂，也讓客家文化持續傳承。