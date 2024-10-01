竹北天坑道路管制引發疑慮 豐邑：塔吊設備保養
有住戶反映鄰竹北市「豐采520」天坑案道路莊敬六街到自強北路間今天管制，憂心道路有狀況建商卻未申報修繕；豐邑機構說，塔吊設備回廠保養，基於施工安全申請借用道路。
鄰天坑案社區大有可為社區住戶告訴中央社記者，社區受天坑事件影響，社區安全問題還是讓居民憂心，且附近地質應持續監測，已與建商有共識，如果道路要修繕等，須通報管理單位並告知鄰近住戶才可進行。
住戶說，他上班時發現莊敬六街到自強北路間封路，且地面疑有新鋪設柏油痕跡，擔心是否道路有問題才封路，而建商是否私下修繕卻未通報。
根據豐邑機構提供資料，豐采520建築基地塔吊設備合格證近日到期，為確保工地與附近環境安全，已通報所屬勞動檢查機構並完成相關手續，將於10月拆除塔吊設備回廠維修。
豐邑機構說，1日起拆除作業並向竹北市公所申請路權，為勝利二路雙向道路（莊敬六街到自強北路間），占用期限即日起到7日止。
豐邑機構表示，這只是工程正常維護情形，以確保後續工程順利與安全保障，而塔吊設備拆除與維修過程會遵守相關規範，確保工地安全，盡量減少影響環境與民眾，另因應颱風逼近，建築基地昨天起防颱巡檢及加強措施。
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