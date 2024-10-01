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桃園公費流感、新冠疫苗開打 張善政分享自身經驗

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政（中右起）、林全、議員彭俊豪、衛生局長賈蔚向接種疫苗的長者致意。記者鄭國樑／攝影
張善政（中右起）、林全、議員彭俊豪、衛生局長賈蔚向接種疫苗的長者致意。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今日下午前往桃園區永康市民活動中心，出席流感、新冠疫苗同步開打，及東洋佐劑自費流感疫苗公益捐贈，並提醒秋冬是流感好發季節，他自己的經驗是接種疫苗能有效降低感染風險。

桃園市公費流感及新冠疫苗今日開始施打，張善政呼籲65歲以上的長者與有慢性病高風險族群，把握疫公費苗施積極接種，為自己和家人建立更強的健康防護罩。他自己與東洋藥品董事長林全都曾任行政院長，即使現在角色及職位改變，但愛護市民的心不變，感謝林全繼去年後再一次贈佐劑流感疫苗400劑，關心桃園長者的健康。

林全表示，感謝桃市府的支持與合作，希望透過捐500劑加佐劑流感疫苗，讓桃園更多的長者理解疫苗的益處及重要，提高整體接種率及免疫力，進而讓長者能夠享有更健康、更有品質的生活。

衛生局表示，今年度的公費流感及新冠疫苗分兩階段施打，第一階段今日開始，接種對象主要針對65歲以上長者、醫事及衛生防疫相關人員、55歲以上原住民、安養與養護長期照顧（服務）等機構的受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦，以及具有潛在疾病之高風險慢性病人、身體質量指數（BMI）大於等於30者，與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職五專一年級至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員；第二階段自11月1日開始施打，擴大至50至64歲無高風險慢性病成人。

衛生局也提醒，新冠疫苗接種對象須為出生滿6個月以上的市民，提醒符合公費接種資格的市民朋友們可到合約醫療院所接種疫苗，進一步強化自身防護力。相關疫苗預約、施打地點及時間等資訊，可至桃園市疫苗預約系統https://gov.tw/Qot查詢。

今日包括市議員彭俊豪、林口長庚感染科主任謝顯森、桃園市醫師公會理事長吳家淦、桃園市診所協會理事長姜博文、衛生局長賈蔚出席活動。

張善政與醫界宣傳鼓勵大家接種流感、新冠疫苗。記者鄭國樑／攝影
張善政與醫界宣傳鼓勵大家接種流感、新冠疫苗。記者鄭國樑／攝影

新冠疫苗 流感疫苗

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