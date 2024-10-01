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高虹安又露面！幫竹市議員慶生抹奶油 露燦笑照片興奮到模糊

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
民政處長施淑婷近來又貼出一張高虹安幫新竹市議員李國璋慶生照片，甚至還幫李國璋抹上奶油，心情看似愉悅。圖／取自施淑婷臉書
民政處長施淑婷近來又貼出一張高虹安幫新竹市議員李國璋慶生照片，甚至還幫李國璋抹上奶油，心情看似愉悅。圖／取自施淑婷臉書

新竹市長高虹安助理費案一審宣判後一度人間蒸發，臉書、IG幾乎停止更新。不過中秋節前後她開始出席地方活動，民政處長施淑婷近來又貼出一張高虹安幫新竹市議員李國璋慶生照片，甚至還幫李國璋抹上奶油，心情看似愉悅。

新竹市民政處長施淑婷近來在臉書PO出2張照片，當天正好是市議員李國璋的生日，除了李國璋服務處同仁之外，還有市長室秘書許登淇、新竹市農產運銷公司副總蔡文盛都是座上嘉賓，照片可看出高虹安心情愉悅，照片甚至「興奮到模糊」。

高虹安親近人士指出，9月28日教師節剛好是市議員李國璋的生日，市長高虹安受邀出席慶生，現場氣氛很歡樂，最近高虹安也都會受到新竹市民的邀請出席一些活動，只要是行程許可也都會與市民同歡。

當天壽星、市議員李國璋也表示，9月28日當天是他的生日，熱心的朋友因為很久沒看到市長高虹安，也很關心她，因此邀請她一起來熱鬧一下。

李國璋說，市長高虹安最近雖然忙著自己的事，但私底下對於地方上的事務還有民眾黨務依舊高度關心，但絕對沒有干預市政和黨務運作，也有一些里長、里民想念高虹安，會主動邀約高虹安出席活動，與代理市長邱臣遠也保持聯繫和溝通。

網友看見高虹安公開露面，也紛紛留言表示：「看到安安市長姊姊就很開心」、「有安安市長，好開心，也祝李議員生日快樂」、「最認真又美麗淑婷處長晚安舒心，安安市長姊姊晚安舒心，看到安安市長姊姊就很開心」。

新竹市民政處長施淑婷近來在臉書PO出2張照片，照片可看出高虹安心情愉悅，照片甚至「興奮到模糊」。圖／取自施淑婷臉書
新竹市民政處長施淑婷近來在臉書PO出2張照片，照片可看出高虹安心情愉悅，照片甚至「興奮到模糊」。圖／取自施淑婷臉書

議員 高虹安

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