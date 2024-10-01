桃園閱讀節開跑 以旅遊為題串連人文風貌

桃園市立圖書館今天舉辦「2024桃園閱讀節Book TO GO閱讀，在路上」開團記者會，館方說，今年閱讀節以旅遊為主題，將桃園歷史、文化與人文風貌串連，提供民眾新穎的閱讀體驗。

桃園市長張善政出席記者會表示，去年閱讀節選出的年度書是「移工怎麼都在直播」，展現桃園多元文化特色，今年也將選出具有代表性的年度書，希望市民走入圖書館及獨立書店，享受閱讀帶來的樂趣。

館方表示，今年除了各領域評審及讀者一起票選出「桃園年度之書」外，「桃園公共議題必讀」「最佳新創科技發展」「最佳童心童力作品」「最佳族群共榮指南」票選出的書籍，也將公告結果並成為推薦閱讀書籍。

館方也說，本次閱讀節特展活動「Book TO GO x作家行李箱」已於各分館展出，由12名桃園在地作家將12個分館的館藏特色，擬寫一段旅遊情境後，放入個人旅行用品的旅行箱展示，讓民眾參與靈感；其餘活動詳情可上桃園市立圖書館官網查詢。