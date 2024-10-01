政院核定桃竹苗大矽谷方案 鍾東錦：感謝賴總統

國家發展委員會提出「桃竹苗大矽谷推動方案」草案，獲行政院核定通過。苗栗縣長鍾東錦今天說，感謝總統賴清德，苗栗縣府一定認真配合中央政策，全力以赴做好準備工作。

鍾東錦今天在縣務會議中宣布「好消息」指出，桃竹苗大矽谷計畫獲行政院核定通過，苗栗縣竹南、頭份、後龍3區域也納入計劃中，他認為，苗栗縣連接竹科、中科，位於串聯西部科技走廊重要位置，桃竹苗大矽谷計畫會讓苗栗變成中台灣相當重要的縣分，「感謝賴總統兌現政見」，縣府一定努力認真配合中央政策，全力推動。

因應大矽谷計畫，縣府已盤點竹南、頭份及後龍3處共計960公頃儲備用地。鍾東錦指出，目前竹南科學園區用地已經飽和，有必要擴編連接頭份基地；後龍應該是以產業專區為主，至於產專區未來需求項目，仍在規劃評估。

「縣府團隊要動起來」鍾東錦要求各局處上緊發條，工商發展處做好規劃、工商發展投資策進會也要做好招商準備，各單位所涉相關業務，務必做好準備，未來大矽谷計畫相關會議，應由局處首長出席，萬不得已才由副主管參加，務求每次會議有進度，逐步推進。

無黨籍立委陳超明今年3月、7月兩度辦理大矽谷計畫考察，邀集經濟部、國發會、竹科管理局等中央官員赴苗栗座談，力促計畫方案儘速運作。他今天透過臉書發文指出，行政院正式核定國發會所提的桃竹苗大矽谷推動方案，代表大矽谷計畫開始啟動，後續由苗栗縣政府積極勘選產業用地，相信苗栗縣能成為未來的科技新都。