苗栗老人「左流右新」打疫苗送200元 鍾東錦率先開打

苗栗縣秋冬流感、新冠疫苗今天開打，老人同時左手接種流感疫苗，右手施打新冠肺炎疫苗，發給200元禮券，縣長鍾東錦率先接種，鼓勵一次施打兩種疫苗、雙重保護。

苗栗縣政府今年獲配13萬9000劑流感疫苗，自行採購2200劑供教師施打，5家廠商歷年來最多，分別是國光生技48%、賽諾菲26%、荷商葛蘭素史克11%、台灣東洋藥品9%，及高端6%，今天第一階段同步開打新冠肺炎疫苗，老人同時接種，縣府衛生局致贈200元禮金券。

衛生局今天在公館鄉福靈宮活動中心，舉辦「流新雙疫苗 栗保增健康」開打記者會，鍾東錦接種「左流右新」，呼籲踴躍接種，苗栗市一名甘姓退休公務員因近期要出國，特別到衛生所打流感疫苗，得知同時施打新冠肺炎疫苗有200元，覺得顧健康又有小福利，因此一次打2種疫苗。

今天第一天逾2000人施打，有些民眾對流感疫苗廠牌有意見，衛生局指出，民眾可以挑選疫苗， 到場詢問如果不想打，可以擇日再來，或是換家合約院所施打，並沒有強制性。

衛生局指出，10月1日開打的第一階段11類對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、55歲以上原住民、長期照護服務機構之受照顧者及其所屬工作人員、6個月以上至五專三年級之學童、孕婦及6個月內嬰兒之父母、托育人員、具潛在疾病、罕見疾病與重大傷病者、及禽畜動物防疫相關人員；第二階段11月1日起，流感疫苗開放50至64歲，新冠疫苗開放6個月以上（未列於第一階段者）民眾接種。

衛生福利部疾病管制署北區管制中心主任巫坤彬指出，秋冬季節是流感、新冠好發時期，施打疫苗是最好的預防方法，而且同時施打2種疫苗絕對安全，亦可降低併發重症的風險，希望符合資格民眾盡快接種。