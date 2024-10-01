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大矽谷計畫核定 楊文科對台知、科三的推動樂觀其成

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣長楊文科回應桃竹苗大矽谷推動方案獲行政院核定。圖／新竹縣府提供
新竹縣長楊文科回應桃竹苗大矽谷推動方案獲行政院核定。圖／新竹縣府提供

桃竹苗大矽谷推動方案獲得行政院核定，除了苗栗縣長鍾東錦第一時間報喜，新竹縣長楊文科今天下午也回應，肯定中央的政策是正確的，同時相信桃竹苗大矽谷計畫的核定，對於新竹縣的台灣知識經濟旗艦園區及科學園區三期計畫（台知園區、科三園區）推動有幫助。

楊文科表示，國家發展委員會公布桃竹苗大矽谷計畫核定，對新竹縣府團隊來說覺得非常振奮，也認為這個政策是正確的。他強調「樂觀其成」，更指出桃竹苗是科技發展非常蓬勃、而且非常有基礎的地方，相信對於新竹縣的科三園區、台知園區計畫的推動，一定有很大的幫助。

新竹縣市因新竹科學園區蓬勃發展，對於產業經濟帶來實質助益，使得從人口成長、人均收入都已名列全台各縣市前茅，不過地方討論多時的台知園區及科三計畫，雖列為楊文科重要政見之一，但進度仍不如預期，地方期待藉由桃竹苗大矽谷計畫的推動，讓台知及科三推動期程早日步上軌道。

新竹縣政府指出，台知園區涵蓋竹北市、芎林鄉，是希望創造一個兼顧自然生態與客家文化特性的優質文化生活圈，因此縣府一直以來積極辦理擬定台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫都市計畫法定程序，期望能建構成為北台灣科技、資訊、金融、經濟和商業的中心，還要設置國際村示範社區，以延攬人才進駐。

科三園區則預計設於竹東頭重、二重、三重與柯子湖地區，以因應未來竹科產業發展需求，支援產業發展所需各種土地使用機能，主要目標作為支援高科技產業發展的衛星基地，朝向科技生產與生活機能並重的方式發展，規畫工業區、住宅與商業等生活機能用地。

新竹 楊文科 矽谷

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