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徐欣瑩盼補足竹縣警力 警政署長允今年補136人

中央社／ 新竹縣1日電

國民黨立委徐欣瑩今天說，竹縣警力不足，總缺額達333人，經爭取獲警政署長張榮興允諾，將於今年度補充136名警力入竹縣，提升警察工作效能，也守護地方治安。

依據新竹縣警察局資料顯示，新竹縣人口成長快速，警力長期呈現不足，全縣平均警民比1：573，遠高於全台平均的1：426，在縣警局預算員額1403人，現有1070人，總缺額333人；目前竹縣第11序列警員缺額159人、缺額比率達21.7%。

徐欣瑩告訴中央社記者說，警民比例是指人口數與警察員額數的比值，意指平均每名警察人員負擔多少人口數所衍生的工作量，而警民比例值愈大，表示平均每名警員工作負荷量愈大。

她表示，以目前警力規模要處理新竹縣遼闊的轄區，對警方勤務負擔相當大，也造成基層員警負擔，更對治安形成重大挑戰。

徐欣瑩指出，像是在原鄉地區轄內露營區近400家，假日不少遊客造訪過夜，而偏鄉地區派出所除需查緝山老鼠集團、傾倒廢棄物等，也要協調原住民紛爭事務、防治竊盜及風景區交通疏導、事故處理等工作。

她表示，另在竹北市情形，人口大幅提升，治安及交通狀況日趨複雜，竹北分局的警民比竟高達1：1087，讓警察承受巨大工作壓力。

徐欣瑩說，她昨天拜會張榮興並爭取竹縣的警察人力補充，張榮興現場承諾會派補新竹縣警局職務人員，以及補實警員缺額136人，以維護警政治安及分駐（派出）所勤務運作警力需求。

新竹 警察

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