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陳聖傑棄科技業主管返鄉當漁民 新創理念獲選全國模範

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣年輕漁民陳聖傑（右四）以「水下無人機」探測載具管理定置網漁場，在漁業界推動科技、人性及年輕化理念，為傳統漁撈作業開創先河，且投入海洋生態保育、食農教育，榮獲今年全國模範漁民。記者胡蓬生／攝影
新竹縣年輕漁民陳聖傑（右四）以「水下無人機」探測載具管理定置網漁場，在漁業界推動科技、人性及年輕化理念，為傳統漁撈作業開創先河，且投入海洋生態保育、食農教育，榮獲今年全國模範漁民。記者胡蓬生／攝影

新竹縣年輕漁民陳聖傑以「水下無人機」探測載具管理定置網漁場，在漁業界推動科技、人性及年輕化理念，為傳統漁撈作業開創先河，也投入海洋生態保育、食農教育，榮獲今年全國模範漁民，縣長楊文科上午接見表揚，肯定他在漁業新創的成果和努力。

縣府指出，竹縣自2019年後，相隔4年再次有漁民獲得全國模範漁民，41歲的陳聖傑台北海洋技術學院輪機工程學畢業後，在科技業工作多年，父親過世後，他不忍母親辛苦獨自經營漁場，6年前不惜辭去台北科技業主管職位，回到最辛苦也最危險的漁業，返鄉經營位於新竹香山外海的金吉利定置網漁場，棄科技轉投漁業，成為「二代漁青」，他從小看著父執輩捕魚，長大後利用自身科技背景為漁業永續及海洋生態付出心力，表現亮眼。

陳聖傑表示，台灣西部近海的定置網漁場，新竹、苗栗各有2場，再往南也只有屏東車程有定置網，家中經營的定置網漁場，有 2組網具，每組約有4個足球場大小，利用水下無人載具ROV，透過無人機攝影鏡頭深入水面監控定置漁網，可查看漁網下層是否有破洞，可提早發現提早補救，增加產量。

誤入定置網的保育類海洋生物，如綠蠵龜、赤蠵龜、大白鯊、豆腐鯊、中華白海豚等，也可從監控中及時發現救援野放，相關數據並提供保育單位研究。他還透過網路行銷如YouTube、Fb、LINE推廣，打開定置漁場知名度，讓更多人認識、了解定置網漁業及近海漁撈業。

兩年前陳聖傑擔任食農講師協助新竹區漁會推廣食農教育，希望讓民眾重新建立人與食物、人與土地海洋的關係，培養選擇食材的能力，他在推廣教育中提倡「吃在地、食當季」，堅持當天漁貨當天販售，減少運送異地販售的資源消耗；此外並參與海洋環保艦隊、海洋之心友善船隊參與海洋資源保育及永續理念；陳聖傑也密切與五星級飯店及量販通路洽談合作，計畫成立品牌通路，銷售金吉利定置漁場自捕漁貨。

新竹 漁民 食農教育

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