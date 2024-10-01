今天國際咖啡日！越南新住民泡家鄉「煉乳咖啡」超濃郁
今天是一年一度國際咖啡日，移民署北區事務大隊桃園市服務站昨響應舉辦「咖啡多元文化展」，帶領民眾認識不同國家的咖啡文化，除了國人常喝的美式咖啡、義式咖啡，來自越南和印尼的新住民分享家鄉特色咖啡，活動中更與桃園市立圖書館合作，展覽咖啡相關書籍，讓民眾沉浸在書香與咖啡香中。
來自越南的新住民阮清心分享越南咖啡（Cà phê sữa đá）是一種過濾咖啡，通常飲用時先在杯底放入煉乳，再蓋上裝有咖啡粉的金屬容器「越南滴滴壺」，再以熱水倒入容器，過濾出濃郁的咖啡後，沖泡出越南特色的「煉乳咖啡」。而印尼新住民官美連則分享，Kopi Tubruk是一種印尼風格的咖啡，將熱水直接倒在玻璃杯中的咖啡粉上，不經過任何過濾，加入印尼椰糖製成「椰糖咖啡」，味道相當特別。
活動中邀請「霸咖啡工作室」負責人謝名媗擔任講師，介紹咖啡豆產地、品種與來源，講解烘焙豆子應注意事項，教導沖泡咖啡器材與手沖咖啡步驟，帶領民眾體驗手沖咖啡。參加活動的民眾表示，昨恰巧來服務站申辦案件，遇到現場舉辦咖啡多元文化展，很高興能認識各國咖啡文化，又可以品嘗各國咖啡，收穫滿滿。
桃園市服務站主任黃英貴表示，許多人習慣以一杯咖啡，作為美好一天的開始，透過舉辦「咖啡多元文化展」，增進民眾對各國咖啡文化的認識，並培養「尊重多元、欣賞差異」的觀念。並提醒國際間非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，為防範非洲豬瘟入侵，提醒新住民及移工切勿將肉類製品自國外攜入，或由家鄉親友以郵遞方式寄送來台，以免受重罰。
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