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桃園阿公阿媽銀髮展風華 86個伯公照護站看見客庄銀髮力

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園伯公照護站成果發表會開鑼，阿公、阿媽銀髮長者展開個人及團體表演秀。記者曾增勳／攝影
桃園伯公照護站成果發表會開鑼，阿公、阿媽銀髮長者展開個人及團體表演秀。記者曾增勳／攝影

山陀兒颱風來襲，桃園市客家事務局今天上午在龍潭區舉辦伯公照護站成果發表會， 全市86個伯公照護站的阿公、阿媽銀髮長者，展開講古、相聲及個人表演秀，搭配客家歌謠進行太鼓、歌舞動態演出成果交流歡樂，該局主秘林作嘉說，結合C級巷弄長照站與伯公照護站結合，派駐客語照護員，融入客家元素與文化，讓長者更有活力動起來。

客家委員會結合衛福部長照計畫下，自2020年起補助原有C級巷弄長照站加入客語照顧服務人員，辦理客家文化老幼同樂活動，桃園市起初成立10幾個伯公照護站，至今年已達86個伯公照護站，針對照顧、醫療資源貧乏的客庄高齡長者，結合照護資源，讓長輩找到生活樂趣。

這項伯公照護站成果發表會，讓各地伯公照護站的銀髮長者有個表演、發揮活力的舞台，大家同樂，包括相聲、講古及演唱，各站點以團體形式演出，有合唱、歌舞劇、太鼓秀及舞蹈表演，也有客家手工藝DIY作品，有椅墊、布馬及編織包等靜態項目展示， 客家歌謠主樂搭配表演，認真歡樂。

林作嘉表示，這項結合C級巷弄長照站及伯公照護站，派駐客語照服員辦理客家活動，發現照護站長者 參與很高興，包括太鼓歌曲、DIY客家工藝和歌舞表演，帶進客家元素與文化，經幾年來推廣，伯公照護站突破80多個，不只客家庄，也擴大至北桃園推廣，成果發表會，讓更多C級照護站長者與伯公照護站限髮路長者互相觀摩、推廣客家文化，一舉數得。

安平鎮庄文化協會髮長者，表演月光光舞蹈表演十分精彩。記者曾增勳／攝影
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龍潭區大中正社區發展協會銀髮長者，表演郎才女貌歌舞劇精彩歡樂。記者曾增勳／攝影
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客家文化 桃園 長照

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