桃園開辦免費都更系列講座夯 5場全參加名額所剩無幾

桃園市住宅處今年8月成立都更專案辦公室，由於洽詢者眾，決定舉辦都更系列講座，即日起免費報名，但課程因場地關係人數有限，欲參加者從速。

住宅處指出，都更系列講座將於桃園市綜合會議廳2樓舉行，10堂課分10月21日、11月13日、12月5日、12月16日和明年1月16日五天傳授，內容包括都更政策法令、不動產估價、整建維護法令與技術、重建法令權益、都更觀念整合與更新，以及實務分享，由產官學界專家擔任講師，以深入淺出方式帶領民眾入門都更。

住宅處長邱英表示，推動舊市區轉型需要政府與民間合作，民間認同都更才是轉動舊城市再生的關鍵，凸顯講座重要；目前桃園三大都更專案「防災都更專案計畫」及「受理民間申請公辦都更專案計畫」均已公告實施，第三個計畫是「都更推動師」，未來將與更多的民間機構合作培訓增加推動都更人才，透過多管齊下方式，提升桃園都更量能。