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桃園開辦免費都更系列講座夯 5場全參加名額所剩無幾

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市住宅處今年8月成立都更專案辦公室，由於洽詢者眾，決定舉辦都更系列講座，即日起免費報名。圖／桃園市住宅處提供
桃園市住宅處今年8月成立都更專案辦公室，由於洽詢者眾，決定舉辦都更系列講座，即日起免費報名。圖／桃園市住宅處提供

桃園市住宅處今年8月成立都更專案辦公室，由於洽詢者眾，決定舉辦都更系列講座，即日起免費報名，但課程因場地關係人數有限，欲參加者從速。

住宅處指出，都更系列講座將於桃園市綜合會議廳2樓舉行，10堂課分10月21日、11月13日、12月5日、12月16日和明年1月16日五天傳授，內容包括都更政策法令、不動產估價、整建維護法令與技術、重建法令權益、都更觀念整合與更新，以及實務分享，由產官學界專家擔任講師，以深入淺出方式帶領民眾入門都更。

住宅處長邱英表示，推動舊市區轉型需要政府與民間合作，民間認同都更才是轉動舊城市再生的關鍵，凸顯講座重要；目前桃園三大都更專案「防災都更專案計畫」及「受理民間申請公辦都更專案計畫」均已公告實施，第三個計畫是「都更推動師」，未來將與更多的民間機構合作培訓增加推動都更人才，透過多管齊下方式，提升桃園都更量能。

都更系列講座課程具一定連貫性，雖然只有10堂課，但5天皆為全天授課，住宅處今早開放60個名額供5天全參加者報名，目前僅剩5個名額，單場報名第一場開放40個名額尚餘37名；住宅處表示，課程機會難得，住宅處也呼籲報名者預留上課時間，確保所學內容完整。報名連結：https://reurl.cc/dyvjbz

桃園市住宅處今年8月成立都更專案辦公室，由於洽詢者眾，決定舉辦都更系列講座，即日起免費報名。圖／桃園市住宅處提供
桃園市住宅處今年8月成立都更專案辦公室，由於洽詢者眾，決定舉辦都更系列講座，即日起免費報名。圖／桃園市住宅處提供

桃園 辦公室 都更

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