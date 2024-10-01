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流感疫苗4品牌包含高端…民眾有意見 桃衛生局：現場會公布品牌

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛生局今天開始安排各衛生所和合約醫院診所，注射流感、新冠疫苗。圖／衛生局提供
衛生局今天開始安排各衛生所和合約醫院診所，注射流感、新冠疫苗。圖／衛生局提供

桃園市今天開始打公費流感、新冠肺炎疫苗，流感疫苗有4種品牌包含高端。衛生局表示，對於有議員和里長反映民眾不想打高端疫苗，現場都會公布疫苗的品牌，可以自行選擇。

衛生局引述疾管署的說明，表示目前公費流感疫苗4種廠牌都已到貨量，並按各廠牌採購數量的比率，配送至各地方政府衛生局，再由衛生局分配至轄區合約院所提供民眾接種。疾管署4種廠牌疫苗採購量及比率分別為國光生物科技公司349萬3450劑（占50%）、賽諾菲192萬1400劑（27.5%）、台灣東洋86萬4630劑（占12.4%）、高端疫苗70萬7420劑（10.1%）。

至於新冠肺炎疫苗為XBB.1.5疫苗有2種廠牌莫德納（Moderna）及Novavax，可依據現場公布品牌擇一接種。

至於有議員和里長認為某些或某個品牌的疫苗因為添加佐劑，增加抗體效價濃度， 延長保護期間。衛生局說明4種公費疫苗的數量都由疾管署分配，衛生局會視各地的注射情況調節配置，而且會在入口公布有哪些品牌可以選擇，民眾可以決定是否接種。

品牌 流感疫苗 衛生局

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