桃園722A公車到林口長庚時間太晚來不及掛號 體恤民眾增班

桃園市楊梅區722公車從楊梅火車站開往新北市三重國小捷運站，其中722A行經桃園長庚轉運站今年8月9日正式通車，不過有民眾反映平日繞到長庚醫院的上午8點半才發車，到醫院太晚希望增班。桃園市交通局回應，9月16日起722A公車增加2班車，而722微調部分發車時間，更貼近民眾需求。

立委凃權吉表示，原先只有722公車有上午6點半的班次，722A有繞到林口長庚醫院的則要到8點半才有，很多長輩反映，太晚的班次到醫院都快中午了根本趕不上掛號、看診、抽血等檢查。

凃權吉說，得知後立即與交通局、亞通客運業者協調平日增加6點半的班次讓有需求民眾能早點到醫院，不會耽誤就醫時間。

交通局指出，9月16日722A公車增加8點半及12點2班車，而722微調部分發車時間，更貼近民眾需求。