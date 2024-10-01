具台灣特色建築 市定古蹟新竹神社殘蹟一期修復工程決標

新竹市定古蹟、新竹神社殘蹟及其附屬建築位於崧嶺路時稱靖廬（新竹收容所）內，是台灣現存神社中社格最高者，為日本宮大工的匠師級作品，古蹟建物現況僅剩社庫、神樂殿、社務所及齋館、繪馬殿四棟尚存，市府共規畫三期修復工程，第一期工程日前決標，為四棟尚存的建物解體調查工程，預計今年11月開工，預計2026年完工。

文化局指出，靖廬過去主要收容大陸偷渡客，現況則由專勤隊收容將遣返的移工，園區內現為管制狀態。全區面積範圍約5公頃，土地使用分區為公園用地，為竹市公24公園。市府落實市長高虹安提出的「美感新竹」施政策略，未來古蹟修復完成後將興闢為公園，並開放民眾參觀，成為市民休閒娛樂的新據點。

文化局指出，新竹神社的設計師八板志賀助及手島誠吾為適應新竹氣候風土與地形，特別設立具有台灣特色的神社建築。古蹟建物現況僅剩社庫、神樂殿、社務所及齋館、繪馬殿四棟尚存，但其作工精美複雜，修復工程無法一步到位。

因此，市府規畫設計時採納文資委員的審查意見，修復工程將分成三期，第一期進行神樂殿、社務所及齋館、繪馬殿的解體調查工程，完工後將繼續爭取中央經費完成後續二、三期神樂殿、社務所及齋館、繪馬殿的修復工程。一期修復工程總經費4500萬元（含監造及工作報告書），中央挹注2090萬元，市府配合款1710萬元，另因古蹟周邊樹木倒伏影響古蹟本體，市府追加700萬元預算辦理神樂殿保護鋼棚架搭設工程。

文化局說，新竹神社修復完成後盼能重現具有新竹在地特色的神社建築，並結合園區公園興闢為結合歷史文化、休閒遊憩城市文化新亮點。