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台積電開出1千個職缺 竹市秋季校園徵才10月4日清大登場

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市今年首場秋季校園徵才博覽會將於10月4日於清華大學登場，總計有49家企業提供超過6千個工作機會。圖／新竹市政府提供
新竹市今年首場秋季校園徵才博覽會將於10月4日於清華大學登場，總計有49家企業提供超過6千個工作機會。圖／新竹市政府提供

新竹市今年首場秋季校園徵才博覽會將於10月4日於清華大學登場，總計有49家企業提供超過6千個工作機會，領域涵蓋半導體、軟體設計與服務、系統設計、金融、專利、生醫、能源、教育、人力管理等，其中台積電更開出1千個職缺

新竹市勞工處長林昱志指出，清大就博會有多家企業共襄盛舉，其中求才規模最大的3家企業包含台積電提供1千個工作職缺、聯華電子和美光科技各提供超過500個職缺。

另外，工業技術研究院提供逾400個職缺，還有大立光電、聯發科技、瑞昱半導體、群聯電子及聯詠科技等多家知名企業，也提供數百個職缺，鼓勵同學們可提前準備，把握機會，開創未來。

清華大學表示，秋季多為碩、博士畢業生找工作的高峰期，而企業也需求高階研發人才，提供博士學歷的研發職位，如亞福儲能、達興材料等企業，且近年兵役制改變，企業對於研發替代役需求仍大，共計有友達光電、聯詠科技、瑞昱半導體、世界先進、頎邦科技等，每家提供數十個研發替代役機會。

勞工處補充，第2場秋季校園徵才活動將於10月16日在陽明交通大學登場，歡迎民眾參加。另外，市府推出多場創客講學堂，邀請專業師資與青年對談，快速掌握職場秘笈，協助找到職涯方向。

近年兵役制改變，企業對於研發替代役需求仍大，共計有友達光電、聯詠科技、瑞昱半導體、世界先進、頎邦科技等，每家提供數十個研發替代役機會。圖／新竹市政府提供
近年兵役制改變，企業對於研發替代役需求仍大，共計有友達光電、聯詠科技、瑞昱半導體、世界先進、頎邦科技等，每家提供數十個研發替代役機會。圖／新竹市政府提供
新竹市勞工處長林昱志指出，清大就博會有多家企業共襄盛舉，其中求才規模最大的3家企業包含台積電提供1千個工作職缺。圖／新竹市政府提供
新竹市勞工處長林昱志指出，清大就博會有多家企業共襄盛舉，其中求才規模最大的3家企業包含台積電提供1千個工作職缺。圖／新竹市政府提供

半導體 台積電 新竹 職缺

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