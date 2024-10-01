聽新聞
0:00 / 0:00
台積電開出1千個職缺 竹市秋季校園徵才10月4日清大登場
新竹市今年首場秋季校園徵才博覽會將於10月4日於清華大學登場，總計有49家企業提供超過6千個工作機會，領域涵蓋半導體、軟體設計與服務、系統設計、金融、專利、生醫、能源、教育、人力管理等，其中台積電更開出1千個職缺。
新竹市勞工處長林昱志指出，清大就博會有多家企業共襄盛舉，其中求才規模最大的3家企業包含台積電提供1千個工作職缺、聯華電子和美光科技各提供超過500個職缺。
另外，工業技術研究院提供逾400個職缺，還有大立光電、聯發科技、瑞昱半導體、群聯電子及聯詠科技等多家知名企業，也提供數百個職缺，鼓勵同學們可提前準備，把握機會，開創未來。
清華大學表示，秋季多為碩、博士畢業生找工作的高峰期，而企業也需求高階研發人才，提供博士學歷的研發職位，如亞福儲能、達興材料等企業，且近年兵役制改變，企業對於研發替代役需求仍大，共計有友達光電、聯詠科技、瑞昱半導體、世界先進、頎邦科技等，每家提供數十個研發替代役機會。
勞工處補充，第2場秋季校園徵才活動將於10月16日在陽明交通大學登場，歡迎民眾參加。另外，市府推出多場創客講學堂，邀請專業師資與青年對談，快速掌握職場秘笈，協助找到職涯方向。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言