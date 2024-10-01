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大矽谷計畫苗栗3塊地全都核定 縣長鍾東錦：感謝賴總統

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
桃竹苗大矽谷推動計畫，苗栗縣提列竹南、頭份及後龍3塊地全部獲得核定，縣長鍾東錦今天宣布好消息。記者范榮達／攝影
桃竹苗大矽谷推動計畫，苗栗縣提列竹南、頭份及後龍3塊地全部獲得核定，縣長鍾東錦今天宣布好消息。記者范榮達／攝影

桃竹苗大矽谷推動計畫，苗栗縣提列竹南、頭份及後龍3塊地全部獲得核定，縣長鍾東錦今天宣布好消息，感謝總統賴清德、行政院長卓榮泰，縣府團隊動起來，一定要把大矽谷做得最好。

行政院秘書長龔明鑫昨天主持協商，立委陳超明、苗栗縣副縣長邱俐俐、縣府工商發展處長詹彩蘋等人與會，稍晚行政院以速件核定國家發展委員會提報「桃竹苗大矽谷推動方案」草案， 鍾東錦今天宣布好消息。

鍾東錦感謝賴總統、卓揆，賴總統兌現政見，竹南，頭份、後龍儲備基地都獲核定，縣府團隊要動起來，工商發展處規畫，工商發展投資策進會做好招商的準備，各單位集思廣益，開會盡量局處長參加，他希望列管且每一次都有進度，讓鄉親有所遵循，並配合中央指導，把苗栗大矽谷做得最好。

鍾東錦說，大矽谷計畫，苗栗位置非常重要，因為串聯新竹、台中科學園區，剛好形成科技產業廊帶，竹南科學園區已經飽和，擴編相連竹南、頭份儲備基地，由新竹科學園區管局協助，後龍基地應以產專區為主，至於項目規畫評估中。

縣府指出，大矽谷計畫縣府提列3塊基地，包括330公頃竹南科東側、頭份交流道周邊都市計畫周邊農業區，300公頃竹南科擴大及崎頂產業園區，及330公頃後龍科技產業園區3案，目前都進行可行性研究評估中。

此外，通霄發電廠目前發電量375萬千瓦，預計2027年擴大機組後，發電量會達630萬千瓦，又有離岸、陸域型風電，縣內永和山、明德鯉魚潭三大水庫，另有天花湖水庫案，台灣自來水公司鯉魚潭水庫支援苗栗送水管工程今年底完工，北送能力提升至每天7.5萬立方公尺，竹南科1500立方公尺高架水塔，及1.1萬立方公尺配水池最近完工，水電資源充沛，有助於大矽谷招商。

矽谷 苗栗縣 鍾東錦

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