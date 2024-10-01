清大、高醫大 桃園合建醫院傳生變

國立清華大學前年創立學士後醫學系，後與私立高雄醫學大學合作在桃園航空城蓋醫院，2校去年7月簽約由中央地方重要官員見證，但今傳出計畫可能生變；桃園副市長王明鉅昨在桃園市議會備詢提到「高醫大可能要打退堂鼓了」，但細節原因尚不清楚，指清華跟高醫大可能還在磋商。

清華大學表示，高雄醫學大學因營運考量等因素，已提出終止契約想法，學校正依促參法就履約事宜與高醫大協商中。如協商未成，高醫大最終選擇退場，將洽詢潛在廠商，盡速重新公告招商。高雄醫學大學昨回應，正依促參法，針對履約事宜與清大協商中。

清華與高醫大去年7月簽約，由高醫大投入100億元興建，儀式風光隆重，特別邀請行政院前副院長鄭文燦、財政部長莊翠雲和桃園副市長王明鉅等人見證；不過，王明鉅當時曾指高醫雖投資一百億興建，但醫院規模不大，不可能樣樣俱全。呼籲2校不要以傳統思維經營醫院。

桃園市長張善政昨赴議會施政報告提到衛福部已同意桃園改設為3個次醫療區，將增加病床數；議員楊朝偉、朱珍瑤和謝美英等人關心市立醫院規畫與地方大型醫院興建進度，凌濤則呼籲兒童24小時急救量能應該再增加。

「國立清華大學桃園醫療暨教育研發園區」土地由桃園市政府無償撥用，市府也關心進度，衛生局長賈蔚會後受訪表示衛生局會定期追蹤各醫院規畫和興建進度，9月中旬與清華聯絡時，確實聽聞合作案存在變數，但未確定破局，加上2校有合約，市府目前未過度干預，但會持續關注。