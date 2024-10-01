交通奪命全台最多 桃公車試辦指差確認

交通部9月下旬公布統計，桃園市交通事故24小時死亡數119人，其中行人事故死亡數17人，都是全台最高，多名議員呼籲，中市發生公車撞死行人意外，要求桃市提出道安解方。桃園市交通局表示，將要求公車試辦「指差確認」，7日上路。

桃園市議員黃敬平昨在市長張善政施政報告後指出，桃園推行大客車駕駛「受訓即就業」數月，雖然招募成效頗豐，但補充員額進度緩慢。此外，交通部統計數據也顯示桃園不僅交通事故24小時死亡人數全台最高，今年1月到6月死傷人數29105人也是同期全台最高。

黃敬平指全市799輛公車僅238輛裝行車安全輔助系統，不夠普及應檢討；議員陳韋曄則建議市府從10大事故路口設計著手改善；議員凌濤則反映部分公車使用逾12年年限應加速汰換；議員陳美梅則舉台中公車撞死女大生為例，要求市府重視。

交通局長張新福表示，「指差確認」政策預計7日上路，由桃園往返中壢的1路公車先執行，視成效及需求推廣，輔助系統將隨車輛汰換成電動公車逐步普及，預計明年普及率達50%，不足會向中央爭取。另，交通局也會把評鑑中的違規及安全事項比重調高，評鑑分數會直接影響補助多寡，藉此約束業者及司機員安全駕駛。

桃園有公車業者已收到交通局公文，內部已先推行，測試新制上路對公車運行時間影響程度；業者表示，桃園往返中壢單程大約55到60分鐘，「指差確認」勢必會增加行車時間，但是否有需要調整班次，還要觀察。

中市交通局表示，公車客運業者對司機員教育訓練已包含指差確認、口訣複誦等內容。無輪如何，業者都須督促駕駛員落實「路口轉向停看行」，要求以行人安全為第一，行駛至路口轉向時一律先踩煞車，確認無人後再開，內化為駕駛習慣，確保用路人及大眾運輸安全。

另外，中市府近幾年也大力補助公車業者安裝行車視野補助系統，台中公車已完成裝設1101輛，裝設比率達到8成，預計年底完成全市公車裝設。