入夜風勢增強！桃園路樹倒塌橫躺車道 現場管制排除中
中颱山陀兒逐漸逼近，受外圍環流影響，桃園今晚間風勢強勁，造成桃園區虎頭山環保公園附近路段路樹倒塌，打橫在車道上，還好未波及用路人，目前警、消、清潔隊和區公所等相關單位已到場排除中，呼籲行經該路段民眾配合警方交管。
桃園警分局表示，今晚間桃園地區逐漸起風，導致成功路三段與龜山交界處（環保公園前上坡路段）路樹倒塌，青溪派出所接獲民眾報案立即趕抵現場，與龜山分局員警合力彈性管制該路段行經車輛並在場疏導交通，立即通報消防人員及區公所等相關單位到場協助排除障礙。
警方表示，目前現場還在清理中，呼籲行經該路段民眾請務必留意並減速慢行，聽從員警指揮引導慢速通過，以維護通行安全，另外也呼籲市民朋友做好防颱準備，以策安全。
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