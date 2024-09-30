高醫大提終止清華附設桃園醫院BOT契約 雙方仍在協商中
國立清華大學今天表示，清華附設桃園醫院BOT案原委託高雄醫學大學興建營運，但高醫大近日提出終止契約，目前雙方協商中，若最終高醫大仍退場，將儘速重新招商。
清華大學透過文字向中央社記者表示，高雄醫學大學近日提出，因營運考量等因素，希望終止清華大學桃園醫院的BOT（民間興建營運後轉移）契約。
清大表示，目前正依促參法就履約事宜與高醫大協商中，如協商未成、高醫大最終選擇退場，將洽詢潛在廠商，盡速重新公告招商。
清大指出，清華附設桃園醫院基地在桃園航空城內，位處機場捷運A16橫山站及桃園綠線G18交會站，完工後將服務桃園市蘆竹、大園、觀音及新屋等醫療資源較不足區域。
清大表示，高醫大於民國112年10月與清大簽訂BOT合約，現地正進行環境影響評估，原預計119年底可以完工。
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