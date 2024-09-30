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師徒制精神投入技職教育 苗縣教師林明慧獲菁師獎

中央社／ 苗栗縣30日電
懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會日前舉行第13屆「教育大愛菁師獎」表揚大會，投入技職教育近20年的苗栗縣君毅中學進修部主任林明慧（圖）獲獎。圖／校方提供（中央社）
懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會日前舉行第13屆「教育大愛菁師獎」表揚大會，投入技職教育近20年的苗栗縣君毅中學進修部主任林明慧（圖）獲獎。圖／校方提供（中央社）

苗栗縣君毅中學進修部主任林明慧投入技職教育18年，秉持師徒制精神輔導學生精進技藝、參賽獲獎，以愛心、耐心引導學生從專業技能找到自信，榮獲第13屆教育大愛菁師獎。

懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會日前舉行第13屆「教育大愛菁師獎」表揚大會，今年各級學校推薦逾200名教師參加，經3階段審查，最後選出58名獲獎教師。

君毅中學副校長江政昌今天表示，林明慧是君毅傑出校友，高職時期以勤奮和堅毅克服學業困難，大學畢業後返回母校投入技職教育近20年，幫助那些曾經和自己一樣，在學業成就上遇挫折、對未來感到迷惘的學生。

江政昌說，林明慧常以校為家，利用課餘和假日時間，無償陪伴學生練習技能，秉持「師徒制」精神，鼓勵學習成效較差的學生專精技能，並長期陪伴他們投入技術學習，對於每一位學生，都不曾放棄，無論學業成就如何，林明慧總是相信學生「只要願意努力，必能在專業技術上有所成就」。

在教學生涯中，林明慧帶領學生參加全國技能競賽、全國商科技藝競賽，屢屢獲獎。她常以自身經歷告訴學生「技職是一條進可攻、退可守的人生出路」，藉由參賽，讓學生體會到努力學習、願意吃苦，終會迎來成功的時刻。

林明慧說，看著學生一步步精進，從一無所知到熟能生巧，就是教學生涯中最有意義的事。

校方指出，林明慧特別關心弱勢學生，曾耐心輔導一名身心障礙學生，該名學生入學時與同學相處不順，林明慧安排課後指導他學習技術，並從中灌輸人際相處之道，最終這名學生取得烘焙國家技術士證照，也學會與人相處的方式。

江政昌說，林明慧返校服務多年，歷任導師、餐飲科主任、進修部主任，全心付出，教學卓越，更是用愛心、耐心和毅力溫暖學生、用生命影響生命的典範，榮獲有「民間師鐸獎」之稱的教育大愛菁師獎，實至名歸。

主任 教師 苗栗縣

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