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防公車事故釀死傷 桃園10月7日推「指差確認」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
針對公車交通安全，桃園預計7日推行「指差確認」，由桃園往返中壢的1路公車先執行，視成效推廣（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片
針對公車交通安全，桃園預計7日推行「指差確認」，由桃園往返中壢的1路公車先執行，視成效推廣（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片

交通部日前點名桃園交通事故24小時內死亡人數119名全國最高，其中包含17名行人也是全國第一，鑒於台中公車撞死女大學生引發社會關注，桃園市議會不分黨團議員要求市府針對道安提解方；桃園市交通局表示已規劃「指差確認」等3項政策，本月7日實施。

桃園市議員黃敬平今在市長張善政施政報告後指出，桃園推行大客車駕駛「受訓即就業」數月，雖然招募成效頗豐，但補充員額進度緩慢。此外，交通部統計數據也顯示桃園不僅交通事故24小時死亡人數全國最高，今年1月到6月死傷人數29105人也是同期全國最高。

黃敬平指全市799輛公車僅238輛安裝行車安全輔助系統，不夠普及，應該檢討；議員陳韋曄則建議市府從10大事故路口設計著手改善；議員凌濤則反映部分公車使用超過12年年限應加速汰換；議員陳美梅則舉台中公車撞死女大學生為例，要求市府重視。

交通局長張新福表示，「指差確認」政策預計7日上路，由桃園往返中壢的1路公車先執行，是成效及需求推廣，輔助系統將隨車輛汰換成電動公車逐步普及，預計明年普及率能達50%，不足會向中央爭取。另外，交通局也會把評鑑中的違規即安全事項比重調高，評鑑分數會直接影響補助多寡，藉此約束業者及司機員安全駕駛。

桃園有公車業者已收到交通局公文，內部已先推行，測試新制上路對公車運行時間影響程度；業者表示，桃園往返中壢單程大約55到60分鐘，「指差確認」勢必會增加行車時間，但是否有需要調整班次，還要觀察。

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