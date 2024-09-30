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住院剖腹產女…桃園婦出院時忘記帶走6歲兒 市府、議員揭實際情況

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園一名產婦日前到醫院剖腹產生下一名女嬰，住院復原期間獨自照顧女嬰與6歲兒子，卻在出院時忘記帶走兒子，引發不小騷動（示意圖）。本報資料照片
桃園一名產婦日前到醫院剖腹產生下一名女嬰，住院復原期間獨自照顧女嬰與6歲兒子，卻在出院時忘記帶走兒子，引發不小騷動（示意圖）。本報資料照片

桃園一名產婦日前到醫院剖腹產生下一名女嬰，住院復原期間獨自照顧女嬰與6歲兒子，卻在出院時忘記帶走兒子，害他等到凌晨自行搭計程車回家，引發不小騷動，市府後來調查母親精神狀況疑似不穩定，小孩也未受妥善照顧，已作安置，但是議員張碩芳接獲陳情認為情況可盡早避免；對此，市府表示將專案處理。

張碩芳今在議會質詢指出，該名產婦住院期間因傷口疼痛，生活幾乎無法自理，但又獨自照顧2名嬰幼童，還帶電器到病房烹煮食物，對醫護人員勸戒置之不理，甚至有妄想猜忌情況。她不僅出院時忘記帶兒子一起走，家庭環境也很糟糕，雜物堆滿間，女嬰也只用一條散發臭味的枕頭套包裹。

桃園市家防中心表示，社工在母親出院當天就接獲醫院通報，隔天即依地址訪視，雖然過程遭對方拒絕配合與謾罵，但社工蹲點3天終於順利進屋視察，確認環境不適合孩童居住、母親無法回答照養細節後，已緊急2名小孩。

張碩芳說，高雄近日才發生單親媽媽外出數日害4個月大女嬰餓死家中，很擔心同樣遭遇發生在桃園這對兄妹身上，事件凸顯醫療、社福與家庭系統緊密聯繫的必要，盼社會安全網能織得更綿密；桃園副市長王明鉅答詢時表示，此案將以專案處理，研究如何精進相關作為。

桃園 母親 社工 醫護人員

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