桃園風管處防颱 部分轄管景點10月1日起預警性休園

隨著山陀兒颱風逼近，考量聯外道路狀況及遊客安全，桃園市風景區管理處今天表示，部分轄管景點像是角板山行館園區、小烏來天空步道等，10月1日起預警性休園至颱風警報解除。

根據中央氣象署資料顯示，中午前後中颱山陀兒暴風圈已接觸台東、恆春半島陸地，未來颱風強度還會增強，不排除達中颱上限、甚至強颱，預估明天颱風開始北轉，10月2日中心在台灣南端登陸。

桃園市政府風景區管理處下午表示，隨著颱風山陀兒來襲，預期10月1日起影響台灣北部天氣，考量山區天候、聯外道路狀況及遊客旅遊安全，10月1日起，風景區管理處轄管的角板山行館園區、小烏來天空步道、天空繩橋以及拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵1號與2號隧道等景點，將預警性休園至颱風警報解除。

風景區管理處說，如果發布停班停課，風管處轄管的大溪市立中正公園景觀電梯、大溪中正公園管理站、老城區遊客中心、北橫遊客中心暨經國紀念館、慈湖園區、羅浮溫泉、拉拉山遊客中心等景點也將暫停開放。