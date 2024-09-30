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影／山陀兒颱風來勢洶洶…竹縣部分活動喊停 寶二水庫又見溢流

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
颱風山陀兒侵台，新竹縣寶二水庫目前蓄水滿庫，上午強勁的風勢，溢流堰頻頻出現溢流。記者胡蓬生／攝影
颱風山陀兒侵台，新竹縣寶二水庫目前蓄水滿庫，上午強勁的風勢，溢流堰頻頻出現溢流。記者胡蓬生／攝影

颱風山陀兒侵台，新竹縣部分活動紛紛喊停或順延，新竹台大分院原定10月2日推出的「安寧電影院」將延至10月9日周三下午；竹東「Wah! 幾散園區」安排今天辦的全國泰雅族歌唱大賽記者會，也改期至10月 4日。寶二水庫目前蓄水滿庫，上午強勁的風勢，溢流堰頻頻出現溢流。

新竹台大分院表示，每年10月第二個周六為「世界安寧日」，台大分院去年首次推出安寧電影院活動，民眾回響熱烈，今年特別選在世界安寧日的前夕再次舉辦「安寧電影院」，邀民眾一同在竹北院區大廳看電影，聆聽專業醫師介紹何謂安寧療護，破除對於安寧療護的恐懼，學習認識人生最後一哩路的無悔選擇。

分院指出，今年選定的電影為客家電視台與全民大劇團合作的影視作品「最後一封情書」，由金鐘影后劉瑞琪及林辰唏連袂演出，談的是親子及伴侶的善終議題，整齣戲毫無冷場，讓人又笑又哭。但因颱風影響，已決定延至下周三10月9日下午1點30分至5點推出。

全國泰雅族歌唱大賽記者會原訂今天在竹東「Wah! 幾散園區」開記者會，因颱風影響延至10月4日周五上午10點舉行，關注這項活動的朋友可上官網https://reurl.cc/ReyKn9「新竹縣五峰鄉公所」臉書，獲取最新消息。

新竹縣寶二水庫溢流堰加高1.35公尺工程完成後，蓄水量可增加210萬噸，8月間進行溢流測試功能及安全性，結果都過關；今天受颱風影響，風勢強勁，寶二水庫蓄水頻頻出現溢流。

新竹台大分院竹北生醫醫院原定10月2日推出的「安寧電影院」將延至10月9日周三下午。記者胡蓬生／攝影
新竹台大分院竹北生醫醫院原定10月2日推出的「安寧電影院」將延至10月9日周三下午。記者胡蓬生／攝影
颱風山陀兒侵台，新竹縣寶二水庫目前蓄水滿庫，上午強勁的風勢，溢流堰頻頻出現溢流。記者胡蓬生／攝影
颱風山陀兒侵台，新竹縣寶二水庫目前蓄水滿庫，上午強勁的風勢，溢流堰頻頻出現溢流。記者胡蓬生／攝影
https://reurl.cc/ReyKn9

山陀兒颱風 新竹

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