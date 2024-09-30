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山陀兒颱風威脅台灣 上市在即苗栗大閘蟹農加強防護

中央社／ 苗栗縣30日電
苗栗縣政府輔導養殖的優質大閘蟹即將上市，不巧遇颱風山陀兒來攪局，蟹農30日加強巡視養殖池防護工作，確保排水順暢，同時調控水位避免溢流。圖／民眾提供（中央社）
苗栗縣政府輔導養殖的優質大閘蟹即將上市，不巧遇颱風山陀兒來攪局，蟹農30日加強巡視養殖池防護工作，確保排水順暢，同時調控水位避免溢流。圖／民眾提供（中央社）

苗栗縣政府輔導養殖的優質大閘蟹即將上市，不巧颱風山陀兒威脅台灣，蟹農今天加強巡視養殖池防護，確保排水順暢，同時調控水位避免溢流，以免大閘蟹脫逃，造成損失。

中度颱風山陀兒暴風圈中午前後已接觸台東、恆春半島陸地，根據中央氣象署預報，未來颱風強度還會增強，不排除達中颱上限、甚至強颱，預估明天颱風開始北轉，10月2日中心在台灣南端登陸。

時值秋天品蟹季節，苗栗縣優質大閘蟹產銷協會總幹事陳雲湧今天告訴中央社記者，養殖的大閘蟹已接近膏黃飽滿，預計雙十節國慶前後即可上市開賣，不料颱風來攪局，蟹農們為此得加強巡視養殖池，著手防颱準備工作。

陳雲湧指出，颱風來襲，最擔心帶來豪大雨，因此提前停止進水、將養殖池水位壓低，同時加強排水溝、雜草清除，避免堵塞造成大閘蟹隨水溢流而脫逃。

蟹農范賢達今天已先關閉水源頭，同時加強水中打氧。他指出，養殖池中的水草白天會進行光合作用釋放養分，但到夜間尤其凌晨則會吸收氧氣，對水中養殖的大閘蟹有絕對影響，若颱風期間水中缺氧時，大閘蟹會爬上池邊，易隨水流沖走，造成損失。

此外，范賢達也加強檢視、修補大閘蟹養殖池周邊的防護圍籬，以免辛苦飼養的大閘蟹乘隙逃跑。

大閘蟹 山陀兒颱風 苗栗縣

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